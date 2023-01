Faltan menos de siete meses para las PASO y los precandidatos de la oposición no se sacan ventajas importantes. Así lo demuestra un informe realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en el que se recopilaron las últimas 18 encuestas publicadas en el país. A los dos presidenciables del Pro, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se les suma en la disputa el expresidente Mauricio Macri, quién aun no ha revelado si piensa ser candidato, pero se ubica en el segundo lugar de la contienda. ¿Será el autor de "Para qué" el mayor beneficiario de la guerra interna?



"La disputa está servida. ¿Habrá juego limpio? ¿Lo hay?", se preguntó Alfredo Serrano, director de la CELAG al revelar los datos en tuiter.















Larreta se lleva la peor parte, con un promedio de 26,5 puntos; siguiendo de cerca a Macri con un 27,5 y Bullrich con 29,5. A pesar de los intentos del jefe de Gobierno por mostrarse como el candidato del consenso, a fuerza de fotos con dirigentes radicales y un discurso que pregona la búsqueda del diálogo con el “70 por ciento” del arco político, lo primero que se desprende de las encuestas es el corrimiento del votante amarillo hacia posiciones más radicalizas, en línea con las nuevas derechas. Quienes mejor interpretaron esa tendencia fueron Macri y Bullrich, que coquetean con los libertarios y prometen una gestión de shock a ultranza, libre de tibios y titubeos: “A mí no me corren más, no nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre, cínico, no me lo banco más”, sentenció el expresidente en la presentación de su nuevo libro en octubre.

La mayor particularidad es la presencia del exmandatario en las encuestas. De gira por la costa, presentando “Para qué”, Macri aprovechó para marcar una vez más la cancha a sus adversarios “palomas”, referenciados en Larreta. No obstante, continúa con el misterio acerca de su eventual candidatura, algo que sus rivales dentro del partido dan por hecho. Lo que define el futuro de Macri es, al parecer, el minuto a minuto de las encuestas, que de acuerdo al informe de CELAG lo posicionan en igualdad de condiciones con Larreta y Bullrich: la consultora Opinaia, incluso, lo da como vencedor en la interna del Pro en diciembre, con un 25,8 % de intención de voto, frente al 22,6 de la titular del partido; y el 19,4 del jefe de Gobierno.



Por su parte, en otra encuesta realizada en diciembre, los resultados de Opina Argentina difieren con la tendencia general. Este es el único registro en el que no se tomó en cuenta la participación de Macri. Sin embargo, el beneficiado es Larreta, con un 43,6 frente al 38,5 de Bullrich. Lo que sí está claro es que el Pro acapara la intención de voto en JxC, ya que en todos los casos la suma de sus candidatos excede el 80 por ciento.