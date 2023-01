El presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, confirmó con Buenos Aires/12 la firma de un memorándum de entendimiento con China para la incorporación de 200 coches para reemplazar los Toshiba del Ferrocarril Roca. El plan esta dentro de los proyectos entre Argentina y China, aseguró el funcionario que también aseguró que la empresa está a la espera del avance del contrato para iniciar el proceso de adquisición de ese material rodante. “Es una realidad que la situación de la guerra en Ucrania a nosotros nos afectó bastante, porque en diciembre de 2021, unos meses antes del inicio del conflicto, habíamos adjudicados la compra de 570 coches eléctricos, de los cuales muchos iban a cumplir funciones en el Roca y el Sarmiento, e iba de la mano recuperación eléctrica del San Martín”, afirmó.



Recorriendo el presente de las líneas que circulan por el conurbano, Marinucci se refirió también al vencimiento de las prórrogas del Urquiza y el Belgrano Norte, que siguen privatizadas. La fecha límite es septiembre de 2023 y desde la presidencia de la empresa se advierte que se sinistirá en la idea de que “el sistema tiene que ser administrado por el Estado”. “Puede haber asignaciones privadas, pero siempre con el control público. En estos momentos no hay una definición sobre las prórrogas, pero independientemente de quien lleve adelante la administración ferroviaria, si tiene que estar controlada su administración, mantenimiento de sus bienes por parte del Estado”, dijo Marinucci.

En referencia al histórico soterramiento del Sarmiento, el funcionario nacional señaló que se trata de una obra que está parada desde 2018 por una situación judicial, pero que no depende puntualmente de Trenes Argentinos, sino de una unidad ejecutora del ministerio de Transporte. "Tanto el ex ministro Meoni, el ex ministro Guerrera y hoy el ministro Giuliano, han estado y están atrás de lo que sucederá con la obra", aseguró.

"Yo he sido usuario del Sarmiento gran parte de mi vida. Si uno lo comunica, se entiende", dice Marinucci en referencia a las interrupciones o la disminución de frecuencias que pueden existir en el marco de renovación de las vías. "Las obras que realizamos tienen que ver con el confort del usuario. Pero nosotros pensamos en términos de seguridad. Renovación de vías, cambio de durmientes, los pasos bajo nivel, la puesta en condiciones de las estaciones. Todo tipo de obras tiene que ver con que, si así se está viajando hoy, mañana se va a viajar mejor", afirmó.

En ese sentido, anticipó que hasta abril no van a llegar a Retiro los trenes de la línea Mitre a raíz de la obra del ingreso a la terminal del ferrocarril, la cual no se intervino hace 100 años, desde su construcción.



En la misma línea, Marinucci destacó los avances en la construcción de 27 pasos bajo nivel en el área metropolitana de la provincia, que persiguen el fin de "mejorar la seguridad y evitar accidentes". "A su vez, esto permitirá aumentar la frecuencia porque se logra aumentar la velocidad de circulación de los trenes. Trabajamos todos los días en que el usuario pierda menos tiempo en su viaje", aseguró.

Según destacó, actualmente el tren Sarmiento es el que cuenta con la mayor frecuencia de servicios, con un tren cada siete minutos. No obstante, adviritó, en hora pico, los trenes van con muchísimas personas. Ahí es donde, para la adminitración de la empresa estatal, cobra un mayor sentido la construcción de puentes en pos de eliminar barreras para poder aumentar la velocidad de circulación y reducir los tiempos entre tren y tren.

La temporada en tren a la Costa



El masivo movimiento de turistas a la costa bonaerense generó, desde diciembre del año pasaso, un crecmiento en la venta de pasajes a destinos como Mar del Plata y Pinamar, los dos destinos más requeridos por los pasajeros y pasajeras. "Esto es producto, lógicamente por ser lugares que la gente elige para sus vacaciones, pero también porque ahora hay más servicios", destacan Marinucci que recuerda que al llegar a la empresa, sólo había un solo servicio diario a Mar del Plata. "Hoy tenemos en circulación tres trenes en cada sentido de lunes a jueves, y cuatro servicios de jueves a domingo", señala. Los servicios también incorporaron bandejas automovileras, que van los sábados y vuelven los domingos y sirven para el traslado de vehículos particulares. Según números oficiales, las mejoras en el servicio permitieron que, durante la primera parte de enero, se hayan vendido más de 450 mil pasajes a esos destinos.



"Quisiéramos poner más servicios, y lo haríamos si dispusiéramos de mayor material rodante. Cuando llegamos había 42 coches de larga distancia que no se podían utilizar por falta de repuestos. Hicimos el proceso de licitación de compra de esos repuestos de China", advierte la empresa. "Hubo problemas con los tiempos por las complicaciones generadas por la pandemia, pero los repuestos llegaron e intervenimos más de veinte unidades, y eso nos permitió aumentar frecuencias en destinos de larga distancia", dice Marinucci. "Si tuviéramos diez trenes para poner por día a Mar del Plata, sin dudas que lo haríamos", afirma.