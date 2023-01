El presidente del bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, aseguró que no va "a resignar la agenda" de sesiones- extraordinarias, tras mostrarse optimista sobre la posibilidad de que "esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser analizada y modificada, y que tengamos la posibilidad de sesionar". La principal bancada opositora anticipó que no participará del debate de ningun proyecto del Ejecutivo mientras el FdT avance con el juicio político a la Corte Suprema. “Que objeten todo el temario porque no les gusta un tema es un error político”, remarcó el santafesino. "No voy a resignar la agenda de extraordinarias, si todo va bien probablemente el miércoles vamos convocar a los presidentes de todas las comisiones y en los casos que no presidamos, vamos a convocar a los vicepresidentes”, aclaró."Primero para pulir los temas, sacar despacho en los se puedan y que esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser modificada en algún momento para poder sesionar”, concluyó.