La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con la presencia de su titular, Horacio Pietragalla Corti, y el director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, señalizó un sitio por la memoria de Nehemías Nahuel "Alexis" Salvatierra, víctima de gatillo fácil hace cinco años en el barrio Solidaridad de la capital salteña. Familiares del adolescente valoraron este hecho y el acompañamiento.

"Muchas gracias por acompañarme en este momento que es muy especial, más allá del dolor pero sé que no estoy sola, a pesar de que él no esté físicamente pero como les digo siempre a mis hijos, él está en nuestro corazón", manifestó la madre de Nahuel, Nilda Raquel Cáceres. Pidió que estos delitos "no se sigan cometiendo y que realmente seamos más humanitarios". "No sigamos haciendo esas cosas con los jóvenes", rogó.

Cáceres realizó un llamado para que en vez de ser discriminados, reprimidos o asesinados, "los chicos sean escuchados", y se comprenda la complejidad de lo que pueden estar atravesando cuando están en situación de calle, cuando no están insertos en el sistema educativo o en el ámbito laboral, o cuando tienen una problemática de adicciones, "no es porque quieran estar así", "necesitan que los escuchemos, que nos sentemos a charlar con ellos (...) Yo creo que ahí recién le vamos a poder a entender, quizás no todo, pero una parte de la vida que ellos llevan".



Horacio Pietragalla Corti.

La madre pidió "solidaridad" y el compromiso de la sociedad con los adolescentes y jóvenes, y el de los funcionarios mediante políticas públicas para buscar "una fuente de salida, para sacarlos de esa situación" cuando atraviesan vulnerabilidades, también pidió que les hagan "un fondo" y generen fuentes de trabajo para la inclusión social de la juventud, que dijo ve excluida en los barrios.

El cartel que recuerda a Nahuel Salvatierra fue colocado en la esquina del predio de la popular feria del barrio Solidaridad en la zona sudeste, entre las calles Fortín Las Juntas y Martín Fierro, frente al lugar donde el 3 de enero de 2018 el adolescente de 17 años recibió un disparo de arma de fuego realizado por el cabo de la policía Juan Carlos Cardozo. Nahuel falleció el 4 de enero.

También el padre de Nahuel, Mamerto Salvatierra, de 71 años, se mostró conmovido y agradecido por este señalamiento que recuerda la memoria de su hijo. "Ahora me puedo morir tranquilo", dijo. También destacó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación haya tenido esta iniciativa de un acto "que otros gobiernos podrían haber hecho pero no lo hicieron".

Miriam Medina, madre de Sebastian Bordon.

La señalización rememora los hechos sucedidos en ese lugar el 3 de enero de 2018, también informa la condena a prisión perpetua que recibió Cardozo por el homicidio, y la pena de prisión condicional al sargento que lo acompañaba, Emilio Gastón Aguilera Alanis. La delegada de la Secretaría de DDHH de la Nación en Salta, María Martínez Morales Miy, recordó que luego del disparo ambos efectivos huyeron en motocicleta y no asistieron al adolescente herido.



"Un mal de la democracia"

En el acto de señalización Pietragalla Corti destacó "esta política puntual que tiene que ver con visibilizar los casos, con que haya memoria, con que cada uno de los vecinos que pasen por acá puedan ver lo que sucedió, (asimismo) para interpelar a las fuerzas de seguridad en cuáles deben ser sus conductas y sus acciones".

El acto estuvo acompañado por las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Salta. Pietragalla Corti destacó que la política de señalización se copió de una acción que llevaron adelante y reclamaron históricamente los organismos de derechos humanos ante los delitos de lesa humanidad desde la dictadura. "Soy parte (...) también", dijo. En la última dictadura el ahora funcionario fue apropiado y fue restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo.

"Todavía se siguen violando los derechos humanos en nuestra democracia y gran responsabilidad de eso también son los malos integrantes de las fuerza de seguridad. Siempre hay que separar, esta no es una política contra las fuerzas de seguridad. Esta es una política contra las malas prácticas y los malos hombres y mujeres que tiene a veces la fuerza de seguridad, porque el Estado les da herramientas para cuidar al ciudadano y no para cometer un asesinato a sangre fría como cometieron con Alexis", manifestó el funcionario nacional.

Además, Pietragalla Corti dijo que la violencia institucional es "una práctica y es un mal de nuestra democracia, puede haber gobiernos que incentiven la lucha contra la violencia institucional y puede haber gobiernos que incentiven la mano dura y que algunos miembros de las fuerzas de seguridad se sientan habilitados a cometer hechos como estos".

El funcionario destacó que por el crimen del adolescente hubo un juicio penal y se dictó la sentencia en ese mismo año que lo mataron, un proceso "rápido" en comparación con otras causas. Consideró que esto se debió a la lucha de los familiares "porque no se encerraron a llorar, porque defendieron la memoria de su hijo", también dio importancia a la rápida acción y a la militancia de abogados y abogadas que se involucran en todo el país.

Además, el secretario de Derechos Humanos de la Nación también habló de la responsabilidad de los medios de comunicación ante la violencia institucional, porque a veces reproducen la información que brindan las fuerza de seguridad. "Lo hemos descubierto y está demostrado que (en esas versiones oficiales) los hechos de violencia institucional primero son un 'enfrentamiento' con las fuerzas de seguridad, un intento de robo, que después cuando avanza la causa se comprueba que nada de eso hubo, que solamente hubo una práctica ilegal de un miembro de la fuerza. Después los medios de comunicación no salen a desmentir la noticia que alguna vez instalaron", señaló.

El secretario consideró que hay "que trabajar en la memoria" para erradicar esto, "tiene que haber condena, tiene que haber un acompañamiento integral a los familiares para que no sean persuadidos también por algunos miembros de la fuerza que a veces amenazan para que no avancen en el proceso de justicia".

Pietragalla Corti informó que han recibido 3000 denuncias por violencia institucional de todo el país. E incluso indicó que durante la jornada recibieron tres denuncias, de padres y madres, y de un joven que fue torturado en Orán. En el acto se vio a familiares del joven Estéfano Barrios, de Salvador Mazza, que responsabilizan a dos policías por su muerte y siguen reclamando justicia.

La Comisión de Familiares de Gatillo Fácil en Salta no asistió a este acto, pero vienen señalando la falta de abogados y abogadas querellantes y de peritos y peritas de parte. "La respuesta de la Secretaría es que se comuniquen tanto con la delegación como con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, nosotros tenemos peritos propios, podemos colaborar con eso. Por el tema de las querellas estamos colaborando en algunas causas del país", sostuvo el funcionario ante la consulta realizada por Salta/12.

Aseguró además que desde la provincia no les pidieron "nunca" peritos, pero los aportaron en otras provincias ante la solicitud. También dijo que acompañarán casos judiciales de Salta que ya están avanzados, en los que los familiares ya tienen representación letrada.

Frente al lugar donde fue asesinado el adolescente, sus amigos ya habían realizado una señalización propia mediante grafitis en las paredes de una vivienda del barrio: "Alexis Salvatierra por siempre"; "Alexis presente" "LRJ" (La Ranchada Junior).



Un resarcimiento pendiente



La madre de Nahuel "Alexis" dijo a Salta/12 que desde 2018 iniciaron un juicio al Estado salteño por un resarcimiento económico que todavía no se resolvió.

La demanda es contra el Estado porque el crimen del adolescente fue cometido por su propio funcionario policial. "Me gustaría que apresuren el trámite, que nos den una respuesta", manifestó Cáceres. La abogada Liz Palavecino, que representa a la familia, dijo que este proceso está en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Silvia Longarte.

Cáceres habló del daño causado con el crimen de su hijo. "Nos afectó mucho psicológica y físicamente porque la ausencia de un hermano, de un joven que creció, que vivió, le arrebataron un sueño, una vida por seguir, por luchar", expresó. El adolescente estaba por terminar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional y esperaba empezar a trabajar.

"Nunca Más"

Del acto de señalización también participaron referentes de Madres en Lucha Contra La Impunidad. Una de ellas es Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, víctima de gatillo fácil durante su viaje de egresados en Mendoza el 12 de octubre de 1997.

Medina destacó la política pública nacional de señalar los lugares donde se han cometido los crímenes de gatillo fácil. Dijo a Salta/12 que "son deudas pendientes que tiene el Estado, con estas fuerzas de seguridad que se llevan la vida de nuestros hijos. No las queremos porque se ensañan con torturas, con desapariciones, con asesinatos como con el joven Salvatierra". "Luchamos para que estas cosas no pasen más en nuestra patria. Acompañamos desde el dolor. A este dolor lo transformamos en lucha para que estas cosas no pasen nunca más ", expresó.

Además, Medina anunció que este viernes van a estar en Jujuy y dijo que espera encontrarse con la dirigente social Milagro Sala "y brindarle nuestra solidaridad porque es una luchadora del pueblo, injustamente detenida por el imperio Morales".

El acto fue acompañado por funcionarios y funcionarias de organismos del gobierno provincial y nacional.