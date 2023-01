Dakota Johnson sorprendió a los asistentes de la gala del Instituto Sundance este jueves por la noche al hacer un comentario en el que bromeó sobre el actor Armie Hammer, acusado de abuso, agresiones sexuales y actos de canibalismo.

La actriz fue la encargada de entregar el galardón de reconocimiento al director Luca Guadagnino quien hizo una película con Hammer. En el momento de la presentación, Johnson contó, a modo de broma, que el director la invitó a participar del casting, pero aseguró que agradecía no haber aceptado "porque habría sido mordida por el actor acusado de canibalismo".

Guadagnino alcanzó la fama tras dirigir la película "Call Me by Your Name", donde contaba la historia de un adolescente que se enamoraba de un amigo de sus padres durante las vacaciones de verano en Italia.

Tanto la película como los actores fueron muy aclamados por la prensa y la crítica, pero más tarde surgió una gran polémica cuando Armie Hammer, uno de sus protagonistas, fue acusado de agresión sexual por varias mujeres y de canibalismo. El actor estuvo en rehabilitación durante unos meses, llegando a cambiar por completo de trabajo. Por el momento, no se ha vuelto a saber nada más de él.



Aprovechando la situación y haciendo referencia a un momento de esa película -donde hay una escena de índole sexual con un melocotón de por medio-, Dakota dijo en tono de humor: "Fue aquí, en Sundance en 2017, donde el público experimentó una película que se caracteriza de forma única por el enfoque icónico de Luca para contar historias. La visión y el estilo de la misma es Call Me by Your Name”, comenzó diciendo Jhonson.

“Lamentablemente, yo no estaba en esa. Fue una pena. Luca me había pedido que interpretará el papel del melocotón, pero nuestras agendas chocaron. Gracias a Dios, porque entonces habría sido otra mujer a la que Armie Hammer hubiera intentado comerse”, agregó la protagonista de 50 Sombras de Grey.

La actriz finalizó el mensaje haciendo referencia a su nueva película: “Han pasado cinco años desde que esa película se estrenó aquí y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes. ¿Quién iba a decir que el canibalismo era tan popular?”, finalizó la joven artista.

