Tras la viralización de una serie de imágenes, uno de los representantes del actor estadounidense Armie Hammer negó que el intérprete estuviera trabajando como conserje de un hotel de las Islas Caimán, lugar en donde se encuentra retirado de la industria del cine tras una denuncia por violación y la filtración de mensajes violentos y obscenos.

Durante la última semana, Muna Mire, una productora del canal Showtime, compartió unas fotos donde se ve un hombre muy parecido al protagonista de la reconocida película "Llámame por tu nombre", atendiendo a una pareja en el hotel Morritt's Resort, del mencionado archipiélago británico.

No obstante, fuentes consultadas por la revista Variety negaron que Hammer fuera trabajador del

resort, más allá de que se lo haya visto frecuentemente por la zona. Un empleado del hotel remarcó que "no fue empleado en el último tiempo" y que simplemente "merodea por las instalaciones".

Por otro lado, el abogado del intérprete, Andrew Brettler, dijo que no sabía si su cliente trabajaba como vendedor de tiempos compartidos, pero remarcó que no trabajaba en un hotel. "No tengo ninguna información adicional", aseguró.

Que pasó con la carrera de Armie Hammer

A mediados de diciembre de 2021, Armie Hammer se fue de los Estados Unidos, tras pasar tres meses en un centro de rehabilitación dedicado a la adicción al sexo y las drogas para, finalmente, recluirse en las Islas Caimán.

En aquel entonces, la revista Vanity Fair aseguró que Hammer había llamado a finales de mayo a Elizabeth Chambers, su exesposa, para pedirle ayuda y expresarle que estaba listo para someterse a un tratamiento.

Su internación se produjo en medio de una polémica, cuando se filtraron una serie de mensajes explícitos donde detallaba perturbadoras fantasías sexuales que le envió a diversas mujeres, en donde decía querer esclavizarlas y mutilar partes de su cuerpo.

Finalmente, la Justicia de la ciudad de Los Ángeles abrió una investigación en Los Ángeles por un supuesto delito de violación, tras una denuncia efectuada por una joven de 24 años.

La denunciante, identificada como Effie Angelova, afirmó que Hammer “abusó mental, emocional y sexualmente de ella durante una relación de cuatro años”. Asimismo, presentó mensajes por parte del acusado en los cuales Hammer decía: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".