La Cámara de Diputados de Salta aprobó en su sesión del martes último un proyecto de declaración que pide al Ejecutivo provincial que reglamente la ley 8.397, modificatoria de la 6.966, que crea el Consejo Provincial de la Discapacidad.

La modificación de la ley 6.966, que modifica la constitución del Consejo de Discapacidad, fue aprobada hace más de un año, pero hasta ahora no se aplica porque no fue reglamentada.

Al presentar el proyecto de declaración la diputada Carolina Ceaglio (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) destacó la necesidad de que el Consejo Provincial de la Discapacidad se ponga en marcha, siempre necesario, pero más aún en tiempos de restricciones de la motosierra libertaria, que ahora ataca a personas con apoyo del Estado por su condición de discapacidad.

Ceaglio dijo que la reglamentación y la operatividad de este Consejo tiene que ver con el compromiso con los sectores más vulnerables de la provincia. Recordó que la modificación se hizo con la intención de "fortalecer el Consejo Provincial de Discapacidad, hacer que tenga una estructura más representativa, dándole más participación a los municipios del interior, ampliando la intervención de las oenegés, exigiendo más transparencia en la elección de sus integrantes, incorporando más áreas del Ejecutivo, para que se trabaje de manera coordinada e integral".

Explicó que esto "permitiría una planificación real sobre las necesidades de las personas con discapacidad".

Para dar una mejor idea de la importancia de esta herramienta de la gestión pública, expuso datos: “En Salta, según los datos del INDEC, aproximadamente más del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, eso sería más de 130 mil personas en Salta. El 85% no tiene un empleo formal, y en el norte muchísimos niños y niñas no acceden a terapias básicas, no por falta de voluntad familiar, por supuesto, sino por falta de profesionales, de transportes accesibles o simplemente porque (los) programas no llegan a los lugare", sostuvo.

“Chicos sin tratamiento, madres que hacen rifas muchas veces para pagar los traslados, jóvenes que quieren capacitarse, trabajar, y no encuentran ni siquiera una oportunidad. Este Consejo bien constituido sería un espacio clave para articular, para planificar, para controlar, para decir con claridad qué se está haciendo y qué no", amplió.

Recordó que la modificación del Consejo surgió de un consenso que incluye al Poder Ejecutivo. "Compartimos el mismo objetivo, pero si no se reglamenta no se aplica, y más con el contexto nacional tan difícil en lo que se refiere a discapacidad, con recorte de prestaciones, con trámites frenados, con muchas personas con discapacidad que se sienten desprotegidas, hoy más que nunca la provincia tiene que estar presente y sé que ese fue el espíritu de la ley que aprobamos", afirmó.

Los fondos que van a SAETA

El diputado Roque Cornejo (LLA), que después aclaró que iba a acompañar la iniciativa, empezó por señalar que en respuesta a un pedido de informes sobre las actividades del Consejo en 2020, 2021 y 2022 le respondieron que “el Consejo provincial no se ha constituido aún con las autoridades que la ley establece”.

“¿Cuál es entonces la voluntad del gobierno?”, ya que cuestionan lo que está haciendo el Gobierno nacional sobre los beneficios a personas con discapacidad, que "es claramente una auditoría", dijo. Y volvió a atacar: desde la “provincia poco y nada se ha hecho”.

Luego arremetió contra los fondos que la Secretaría de Discapacidad paga a la empresa estatal de transporte, SAETA, por los boletos gratuitos o con menor coste.

Dijo que iba a demostrar “como una empresa como SAETA termina confiscando el presupuesto de la Secretaría de Discapacidad”. Afirmó que LLA no pretende eliminar el boleto gratuito, pero sí propone que "el subsidio vaya directamente a la persona que lo necesita y no a la empresa”.

En 2020 el presupuesto de la Secretaría de Discapacidad era de 134 millones de pesos, y “SAETA, de ese presupuesto mordía más de 88 millones de pesos, es decir, más del 66% del presupuesto de discapacidad”, detalló.

En 2021, de un presupuesto de 313 millones, “SAETA mordía ya no el 66, sino un poquito más, el 76% del presupuesto, quedándose con 239 millones de pesos”.

En 2022 el presupuesto para discapacidad era de 335 millones. “SAETA se quedó con el 84% del presupuesto de la Secretaría de Discapacidad, con un total de 531 millones de pesos”.

Y en 2023 (en 2024 fue el mismo presupuesto) “SAETA se quedó" con el 80%, "pero para el año 2025 el presupuesto de discapacidad era de 6 mil millones de pesos y SAETA se quedó con 5.600 millones de pesos, es decir, el 86%. Cada año que pasa SAETA confisca más presupuesto a las personas con discapacidad. Eso se lo queda SAETA”, aseguró.

Entre otros diputados que hablaron, el tartagalense Santiago Vargas (Unión Salteña – UCR), que también acompañó la iniciativa, reclamó que los subsidios no queden solo en el departamento Capital. Por caso, contó que en Tartagal las personas con discapacidad solo tienen acceso a un boleto subsidiado por mes presentando el certificado único de discapacidad. “Esto hace que los ciudadanos del interior nos veamos discriminados”. Por eso consideró que “hay que poner un poco más de luz en cómo se usan estos recursos para las personas con discapacidad”.