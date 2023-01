La fiesta mayor de nuestra música nativa ya está en marcha y su jornada inaugural será eminentemente salteña.

Diversos artistas comparten sus anhelos y reflexiones antes de subir al escenario Atahualpa Yupanqui. En primer lugar, Juan Fuentes declaró: “Hay muchísimas expectativas sobre todo por lo que pasó el año pasado, realmente fue un suceso. Con todas las aristas que tuvo. Con las inclemencias del tiempo podría haber sido algo terrible, pero fue un show épico. Me puse la vara muy alta para que este año. Venimos hace mucho tiempo preparando este concierto importantísimo. Ya se siente, ya se palpita todo lo que va a pasar”.

En la misma línea, Fuentes anticipó que hoy arribará una propuesta “muy alegre y con muchas canciones nuevas” porque “es fundamental en este momento acompañar con la música un montón de cosas, sobre todo emocionales”.

Lucio Rojas.

El ex Huayra aseguró: “Siento que es un regalo, un privilegio el hecho de poder estar en la primera noche nada más y nada menos que con Jairo, con el indio Lucio Rojas. Va a ser una noche maravillosa, de cantantes. Me encanta, me emociona, me entusiasma y ojalá sea digno de semejante lugar. Estoy muy preparado y voy a tratar de reivindicar ese cariño y todas las cosas que pasaron el año pasado, en el que aparte me dieron un reconocimiento al esfuerzo y el hacerse cargo de esa noche hermosa y épica. Tengo una sensación de revancha, ganas de cantarle a toda la gente en la plaza con el orgullo de salir a representar nuestra música”.

Entre homenajes y diversas propuestas

Además, el comienzo de la celebración contará con homenajes necesarios: Robustiano Figueroa Reyes recordará a su hermano, Hernán Figueroa Reyes, a 50 años de su fallecimiento, ocurrido el 5 de febrero de 1973. De modo similar, Juan Falú se reunirá con Jairo y al pianista Horacio Lavandera por el centenario de la llegada al mundo de Eduardo Falú. Todavía más, “El indio” Lucio Rojas estará presente con su repertorio, al igual que Por siempre Tucu.

Pero el norte tendrá aún más embajadores. Así, Daniel Cuevas, expuso: “Voy a representar a Salta, como siempre lo he hecho". “Volveré después de muchos años de ausencia y de manera muy particular, como solista”. El ex Vale 4 explicitó: “desde hace poco tiempo pertenezco a la empresa Plan divino, de Abel Pintos, que ha podido insertarme en esta edición 2023 con mi propuesta, como soy autor y compositor. La idea de Abel es mostrarme, voy a cantar canciones que me pertenecen en la letra o en música íntegramente”.

Paralelamente, Yamila Cafrune, sucesora del mítico Jorge y con una sólida carrera, destacó que integrar la grilla siempre es un honor, “Y estar en la primera noche es maravilloso porque ahí empieza la ilusión y la fantasía de todas las cantoras y de todos los cantores de folklore. Me siento una hija del festival como lo sintió el papi, que siempre dijo que él era un hijo de Cosquín. Pero además fue la primera consagración”.

La cantante agregó que la convocatoria es un signo “de que estás haciendo bien las cosas. Y además trae el recuerdo de antaño. Subir al Atahualpa Yupanqui es, como para los deportistas, estar en un mundial. Es como si las cantoras, cantores y ballet que vamos hubiéramos estado el año pasado en Qatar”.

Eduardo Falú y el “Coco” Botelli

En otro orden, el miércoles 25, durante la quinta jornada festivalera, serán recordados dos íconos de la cultura provincial y nacional. Las obras de Eduardo Falú y Juan José “Coco” Botelli serán el eje de la postal que ofrecerá la delegación salteña, a cargo de Oscar Humacata.

La propuesta congregará a Elías Córdoba, Ramiro Aponte, Carlos Vargas, Diego Garzón y Nicolás Vaca. Este último pronosticó que el espectáculo que darán “va a formar parte de la memoria de muchos salteños, de muchos argentinos que amamos el nombre de Eduardo Falú y de Juan José Botelli, ambos grandes músicos salteños que han sabido llenar nuestro cancionero popular argentino con sus obras y con sus canciones”.

Vaca (Imagen: gentileza Ailín Cardozo).

Vaca, quien se define como un gran estudioso y formador de nuevos músicos , dijo: “He tenido el placer de tocar las intervenciones que hizo Falú con la Suite argentina o con la Suite norteña para guitarra y orquesta; y también su obra popular. Soy un gran defensor de su música y de su estilo, que tiene una gran simpleza y –a la vez- una gran complejidad. Como salteño es un honor inmenso formar parte de este homenaje”.

El instrumentista se refirió además a la obra del “Coco”, que transitó en su trabajo “Del piano a la guitarra”. Allí versionó piezas originales del autor para teclas y voz entre sus seis cuerdas. “Él es un gran pianista, obviamente polifacético, que ha llenado nuestro cancionero popular argentino con clásicos como la Zamba de Orán, Salteño viejo, Cantaré cuando me muera o La Juana Figueroa. Será un placer inmenso acompañar a su hijo Pachula (Arturo Botelli) en el escenario de Cosquín. Esperamos que la gente se conmueva”.

Huellas norteñas

La grilla de la 63º edición de Cosquín tendrá una marcada impresión regional. Como muestra, serán parte, desde Santiago del Estero, el Dúo Heredero, Roxana Carabajal, Mario Álvarez Quiroga, Horacio Banegas, Néstor Garnica, Raly Barrionuevo, Los Carabajal, Orellana-Lucca y el dúo Coplanacu, entre otros.

Casi como intuición de lo que ocurrirá durante nueve lunas, Roberto Cantos, integrante de la reconocida dupla, puntualizó: “no hay dudas de que Cosquín es el festival de folklore más importante que tenemos. Por supuesto, no es el único, pero sí es conocido en todo el mundo y la gran fiesta del folklore que convoca a gente del interior del país fundamentalmente, y músicos del interior del país también. Entonces la cuestión de la identidad es muy fuerte, y tiene mucho que ver el interior, con lo provinciano, con lo regional. Y en lo regional por supuesto el NOA, todo lo que es Salta, Jujuy, Santiago, Tucumán, Catamarca tienen una profunda identidad musical que se vuelca en Cosquín”

El compañero de Julio Paz confesó que la dupla tiene un vínculo muy especial con el festival, ya que allí se emplazó su peña durante casi veinte años, “estábamos todos los días del encuentro sumándonos a esta fiesta popular. Entonces nos es casi familiar. Por supuesto, cada vez que nos convocan para nosotros es un honor, es un gusto grande participar y renovar la presencia cultivando esta música que tanto amamos. Para nosotros Cosquín siempre ha sido una fiesta a la que nos sumamos, de la que nos nutrimos por supuesto, y la fiesta donde más se comparte toda esta música”

En tanto, diferentes artistas jujeños entre los que se destacan Bruno Arias y Los Tekis pisarán el mítico escenario coscoíno: “Estamos muy contentos de volver y ser parte de esta nueva edición. Estaremos llevando un show totalmente renovado en cuanto a audio e imágenes, con canciones nuevas. Hace muy poquito salió Pasos de gigantes, junto a Bacilos, y Todos nos vamos a morir igual, con los Auténticos Decadentes, así que estamos disfrutando del verano con toda la adrenalina de llegar a Cosquín con la música jujeña, la alegría, el respeto a la Pacha. También estamos en contacto con Los Caligaris para ver si hacemos algo con ellos en el escenario mayor. Y además, del 17 al 20 tendremos el carnaval para compartir en familia”, recalcó Sebastián López.

Igualmente, Salta ampliará su representación a través de las actuaciones de Ahyre, Micaela Chauque , Facundo Toro, Guitarreros, Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino, entre otros. En tanto, Tucumán presentará a Belén Herrera y La Rioja a Sergio Galleguillo y “La Bruja” Salguero.

Palabras de mujer

A la luz del feminismo y de la ley de cupo, muchas artistas comienzan a ocupar lugares que merecieron desde siempre, y este festival no es la excepción. En ese contexto, la salteña Rocío Formelliano, del dúo Alma Carpera señaló: “Nos sentimos felices de estar por primera vez, teniendo nuestro espacio, en tan maravilloso escenario, como es el de Cosquín. Tanto para los bailarines como para los cantantes, es uno de los festivales más esperados y anhelados. Estamos agradecidas por el espacio, representando nuestra provincia y mucho más al poder ser la voz de muchas mujeres cantoras que sueñan con tal momento”.

Sofía Assis.

Por su lado, la tucumana Sofía Assis, quien fue reconocida como revelación en la edición anterior, subrayó: “Para mí volver a pisar ese escenario es un privilegio y un honor, representando el sueño de todos los artistas del pre Cosquin, es tocar el cielo con las manos. La verdad es que me inunda una alegría inmensa estar en la cartelera más importante del país. Cosquín significa todo, es el anhelo de todo artistas, en especial de los norteños, que soñamos con llegar a tan legendario festival que siempre vimos por la televisión, o en las oportunidades de estar en Cosquín como espectadores. Estar ahí como artista es un sueño hecho realidad”.

En la misma tónica, Flor Paz, hija de e "mansero” Onofre Paz subrayó que sus expectativas son muy grandes, ya que desde niña siempre soñó con poder dejar su huella: “Es un sueño poder traer mi música, y representar a tantas artistas mujeres como yo que amamos el folklore y lo hacemos con mucho respeto. Vengo de sangre mansera donde siempre reinó el folklore y el compromiso de representar nuestra música argentina. Con mucha emoción siento la alegría de seguir con la música en la familia y que el apellido Paz de mi padre siga en los escenarios del país. Estoy feliz de volver a las tablas como tantos artistas y pienso dar un gran show que estoy preparando con mucho amor”.

El caballero de la guitarra

El centenario del nacimiento de Falú, además de las aristas ya mencionadas, se celebrará con una charla del gestor cultural y cantante Juan Martín Di Salvo, quien el 23 de enero brindará una conferencia sobre la figura de este referente argentino en el centro de convenciones de la localidad serrana.

“A fines del año 2002 tuve la ocasión de ver por primera vez tocar y cantar en público a Eduardo Falú. Fue en el auditorio de Radio Nacional, en Buenos Aires. Durante el concierto no solo logró cautivarme como público, sino que además pude notar varios gestos de parte del maestro que llamaron particularmente mi atención: cada palabra que dijo en la previa a interpretar una obra lograba crear la atmósfera perfecta para ello. El concierto duró aproximadamente una hora y al terminar su presentación se mantuvo parado en un rincón de la sala para atender a cada una de las personas que quiso acercarse para hacerle un comentario o llevarse una foto con él”, rememora Di Salvo.

Di Salvo.

Contó que entonces se prometió repetir la experiencia cada vez que pudiera, y "así tuve la fortuna de construir con don Eduardo un vínculo de afecto mutuo, con la más profunda admiración de mi parte y con la inmensa humildad que lo caracterizaba a él para brindarme un trato atento y considerado siempre, como el cantor joven y novato que era yo en aquel momento. Hoy puedo decir que sin dudas mi vocación de cantor y gestor cultural empezó aquella tarde y que la tarea de honrar su obra y su memoria con esta propuesta no es más que corresponder a lo que el mismo Falú ansiaba en los versos que Albérico Mansilla le puso a su milonga Tiempo de partir: "Quiero quedarme aun cuando me vaya en la memoria de quienes me han querido, en los versos triviales que repita con su cantar algún desconocido".

Según el gestor, Falú es un caso único en la música folklórica argentina. “Un artista total. Solo comparable a Carlos Gardel. No existe otra figura capaz de ser tan versátil y tan brillante en cada una de sus facetas artísticas. Eduardo Falú es, sin duda alguna, la gran guitarra de la música argentina. Pero también es uno de los artistas que más cantidad y calidad de obras ha aportado al cancionero popular”.

Di Salvo afirma que, sin dudas, Falú ha sido uno de los grandes emblemas de la salteñidad, “no solo por haber narrado tanto y tan bien en su obra a su tierra natal: Tabacalera, Zamba de la Candelaria, Romance del Molinero, La Nostalgiosa, por citar algunas de su autoría en las que está muy presente Salta; Lloraré o La López Pereyra, entre las que tomaba prestadas de algún colega o del aire de su provincia para enaltecerlas con su interpretación”, enumeró .

Di Salvo dijo que espera llevar su propuesta a cada uno de los rincones del país y del mundo, porque "El hechizo de Falú fue, es y será eterno”.

Hoy se inicia la magia coscoína y en ese hechizo de música y canciones, los artistas del NOA demostrarán que son hijos predilectos de las raíces y también de la renovación sonora, con ideas y melodías que emocionarán en la Plaza Próspero Molina, en miles de pantallas argentinas; y también más allá.