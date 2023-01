La nominación de Argentina,1985 en la categoría “Mejor película de idioma extranjero” de los premios BAFTA fue una de las grandes noticias de la semana. Desde su estreno en 2022, la obra maestra de Santiago Mitre no deja de cosechar reconocimientos de los mejores críticos del séptimo arte de todo el mundo. Por si fuera poco, su reciente selección en el prestigioso evento británico fue anunciada a pocos días de la revelación de las películas que serán candidatas en los premios Oscar, el martes que viene, donde también tiene probabilidades de quedar dentro de las extranjeras.

En el camino hacia la cima, el largometraje sobre el Juicio a las Juntas militares se encontrará con un gran obstáculo. Durante la ceremonia de los British Academy Film Awards (BAFTA) del próximo domingo 19 de febrero, la película argentina deberá enfrentarse a un poderoso rival.

Se trata de Sin novedad en el frente, la obra del alemán Edward Berger, que cosechó 14 nominaciones diferentes. De las 16 categorías, solo quedó afuera de "Mejor actor" y "Mejor actriz". En este sentido, la producción que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani peleará por la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa contra el gran competidor germano, y también contra Corsage, de Austria, Decision to Leave, Corea del Sur, y la irlandesa The Quiet Girl.

De qué trata "Sin novedad en el frente", el gran rival de "Argentina, 1985", y dónde verla

Sin novedad en el frente es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Erich Maria Remarque de 1929, en la que se narra la historia de un grupo de amigos adolescentes de Alemania que, motivados por los discursos sobre patriotismo de comienzos del siglo XX y su juvenil entusiasmo, deciden alistarse al ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial, sin el conocimiento ni el aval previo de sus respectivos padres. Sin embargo, al encontrarse con las trincheras de las líneas de combate en el norte de Francia, la oscura y sanguinaria realidad los toma por sorpresa, convirtiendo el idealismo de esos jóvenes en una cruel desilusión.

La película alemana está protagonizada por Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanović, Daniel Brühl, Thibault de Montalembert y Devid Striesow. Se estrenó en septiembre de 2022 durante el Festival Internacional de Cine de Toronto y, al mes siguiente, se lanzó en Netflix, donde actualmente se puede ver.

La obra de Edward Berger se llevó el mayor número de nominaciones de esta edición del BAFTA, con 14, seguida por las 10 de Todo, a la vez, en todas partes, y Los espíritus de la isla. Le sigue Elvis, que compite en 9 categorías, y Tár, con 5.

