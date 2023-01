General Paz es un distrito predominantemente rural de la provincia de Buenos Aires, con una población estimada en 14 mil habitantes, ubicado al sudoeste de la capital provincial, vecino de Chascomús, Cañuelas, San Vicente y Brandsen. Su cabecera es la localidad de Ranchos, en la intersección de las rutas provinciales 29 y 20, que une la zona de las lagunas con la localidad costera de Magdalena. Integra la quinta sección electoral y por estas horas se encuentra movilizada por la muerte de uno de sus protegonistas poolíticos más importantes de la historia reciente.



Al cinco veces intendente del distrito bonaerense de General Paz, Juan Carlos Veramendi, el grueso de la dirigencia y los vecinos de su distrito lo conocían como el ”Vasco”. Fue además dos veces diputado provincial y una vez diputado nacional. Actualmente, se desempeñaba como presidente del Partido Justicialista de su localidad.

“El querido Juan Carlos, como representante –primero de los trabajadores y luego del pueblo de General Paz- grabó su nombre en la historia del distrito y en el Justicialismo de la Provincia de Buenos Aires” sostiene el comunicado oficial emitido por el actual intendente, Juan Manuel Álvarez. A modo de homenaje, el distrito decretó tres días de duelo. Las exequias se realizan en el Palacio Municipal, para que todos los vecinos puedan acercarse a despedir a quien tanto tiempo los representó.

Veramendi, que había cumplido 76 años el pasado 19 de diciembre, llevaba varios días internado en la ciudad de La Plata. En 2017 había sido sometido a un transplante renal y era frecuente que sufriera afecciones en ese órgano. Por este motio, ese año, debió abandonar su cargo de intendente, siend remplazado por quien entonces presidía el Concejo Deliberante, el todavía intendente Juan Manuel Álvarez.

Había sido electo intendente del pueblo del que es oriundo, por primera vez, con la vuelta de la democracia en 1983, en una elección especialmente dura para el justicialismo de la provincia, que coronó como gobernador a otro vasco. En este caso, al médico radical Alejandro Armendariz. De buena relación con Néstor y Cristina Kirchner y con Daniel Scioli, Veramendi era reconocido por sus interlocutores por ser "campechano", afable en el trato, “bicho” a la hora de expresarse en público, militante siempre de la unidad del peronismo.

"Lamentamos el fallecimiento del compañero Juan Carlos Veramendi, histórico referente de nuestro movimiento peronista y cinco veces intendente de General Paz. Un abrazo a sus familiares, seres queridos y vecinos", había escrito el gobernador Axel Kicillof en Twitter ni bien se conoció la noticia.

"Me enteré, con mucho pesar, de la partida de mi compañero y amigo Juan Carlos Veramendi, el Vasco. Un histórico militante y referente del peronismo bonaerense, ex intendente de Gral Paz. Le envío mis condolencias a sus seres queridos y los acompaño a la distancia en este momento", dijo Julio Pereya el ex titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con la que el "Vasco" supo trabajar codo a codo durante sus últimos mandatos al frente del municipio.

"Su trabajo en la intendencia de General Paz será recordado por generaciones", agregó Jorge Ferraresi, sumándose a un largo listado de despedidas que también incluyeron al jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, la ministra de gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, intendentes de toda la provincia, el PJ bonaerense y la FAM, entre otros.