La abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, Valeria Carreras, consideró que una eventual ratificación de la Cámara Federal de Casación del sobreseimiento dictado al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal dejaría expuesto un "entramado de favores legales" para con el exmandatario.



En diálogo con Télam, Carreras señaló que el fallo por el espionaje a familiares de los submarinistas se tratará en febrero, y evaluó que el expresidente "está muy apurado" para que quede firme la sentencia en su favor dictado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal porteña. Asimismo, afirmó que existen "múltiples causales" por las cuales debería ser recusado el juez Carlos Mahiques, integrante de ese tribunal que debe resolver, tras la feria judicial, la situación procesal de Macri en esta causa.



Tras el receso veraniego, la Sala II de Casación, conformada por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, debe determinar si su tercer integrante, Carlos Mahiques, seguirá interviniendo en el proceso. Luego el tribunal deberá fijar audiencia para escuchar a las partes pronunciarse sobre el sobreseimiento, y finalmente determinará si deja firme la resolución de la Cámara Federal porteña.



El 15 de julio de 2022, el expresidente y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo fueron sobreseídos en un fallo que interpretó que "la recolección de información tuvo su razón de ser y se encontró justificada por riesgos que son inherentes a la protección presidencial y/o la seguridad interior".



Carreras afirmó que ese falló "no negó el espionaje, no negó las fotos, no negó los reportes, no negó nada" y calificó esa sentencia como "algo gravísimo" porque equiparó a las madres y viudas de los marinos del submarino hundido con "terroristas". Además, la abogada confesó que no tiene "ningún tipo de esperanza en este fuero de la ciudad de Buenos Aires, que tiene su base en los tribunales federales de Comodoro Py".



"Vamos a ver qué hacen para justificar el sobreseimiento. Ahí es donde van a quedar expuestos con ese entramado que tienen. Ya no solamente de viajes, sino de favores legales al por mayor", afirmó, en referencia al viaje que un grupo de magistrados y funcionarios porteños, empresarios de medios y un exagente de la AFI hicieron en octubre pasado a Lago Escondido.