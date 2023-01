El artista argentino Maximiliano Bagnasco fue convocado para pintar un mural en homenaje a Bob Marley nada menos que en Nine Mile, el barrio donde el histórico referente del reggae nació y creció en su infancia, y donde está el mausoleo del músic jamaiquino, un lugar de culto para los fanáticos de ese género musical.

La familia Marley le había encargado a Bagnasco una obra sobre el nieto del fundador y compositor de The Wailers, Joseph –conocido como JoMersa–, quien falleció recientemente. El argentino viajó a Jamaica y aprovechó su estadía para regalarles otro mural con el rostro del autor de clásicos como “Is This Love” y “Could You Be Loved”.

Sus homenajes quedaron inmortalizados cerca del mausoleo donde se encuentra Bob Marley y el resto de su familia. Mientras tanto, Bagnasco se hospedó durante esos días en Reggae Land, una pequeña ciudad en las montañas de St. Ann Parish reconocida mundialmente por los seguidores de ese género musical, donde la mayoría de sus habitantes son rastafaris.

El artista argentino compartió en sus redes sociales los entretelones de su estadía, incluyendo el interior del mausoleo, con los discos de oro, posters y cuadros de la leyenda del reggae. Además, mostró cuando iba caminando por ese lugar y encontró un poste con la bandera de Jamaica “One Love” y otra de Argentina. “Hay fanáticos de Argentina y de (Lionel) Messi en todo el mundo y acá, en Nine Mile”, contó en su Instagram.

Los otros murales de Messi, Maradona y Favaloro

Bagnasco es un reconocido muralista, especialista en retratos hiperrealistas. Entre sus últimas intervenciones destaca la de Diego Armando Maradona, en el santuario del club Argentinos Juniors, donde el astro oriundo de Villa Fiorito dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.

También pintó otro del campeón de México 1986, de 12 metros de alto, en la ciudad italiana de Pompeya. "La gente se acercaba a ver el mural, me traían regalos, me pedían fotos, e incluso venían a cantar 'Ho visto Maradona'. Estaban todos muy agradecidos", contó en aquel momento.

Y tras el Mundial Qatar 2022, pintó a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en la esquina de Darwin y Gorriti, en Palermo. "Lo que me mueve es lo lindo de saber que estoy preparando algo para la gente", contó a Página/12 en aquel momento.

El mes pasado, también rindió un homenaje a René Favaloro en un barrio en Miami convertido en el epicentro global de murales.

