En el marco de la previa de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que comenzará este martes en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a un medio brasileño en el que se refirió, entre otros temas, a la situación económica de la Argentina y el problema de la inflación que "impide proyectar a futuro" y "hace todo más difícil".

"Esta fascinación por el dólar hace también que los argentinos hayan encontrado un modo de desarrollo con la inflación, no es bueno lo que estoy diciendo, quiero aclarar, pero esto explica de alguna manera tu pregunta. La inflación es mala, es negativa, y hay que erradicarla", expresó el mandatario en diálogo con Band Jornalismo.

"Es cierto que nosotros heredamos un país que, el mes en el que yo asumí, la inflación fue del 53%. Y 307 puntos de inflación fueron los cuatro años que me precedieron, y cuando yo estaba en campaña le advertí a los argentinos "no crean que el problema de la inflación se resuelve como decía Mauricio Macri, una inflación de esta naturaleza no se resuelve de la noche a la mañana, lleva tiempo", añadió.



En ese contexto, destacó que, además, "tuvimos una pandemia y vino una guerra que desató el proceso inflacionario en todo el mundo, y que impactó en dos cosas que para Argentina son centrales: alimentos y energía, y eso potenció el proceso inflacionario que veníamos trabajando".



Insistió con que "la inflación a uno le impide proyectar el futuro, y por lo tanto es todo más dificil", aunque admitió que "lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación, pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga, lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria".

Y sostuvo que "eso no es fácil de hacer, porque gran parte de la inflación argentina es la inflación autoconstruida que es la inflación que es la cabeza de la gente, la gente lee en un diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas".

La 7º cumbre de la CELAC



Las declaraciones del Presidente se dan a poco del inicio de la 7º cumbre de la CELAC, que iniciará este martes en el hotel Sheraton, con la presidencia pro-témpore de la Argentina.



El encuentro reunirá a representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, en una muestra de diálogo y fortalecimiento regional, y se conará con la vuelta de Brasil al espacio y la presencia de su flamante presidente, Inácio Lula da Silva. Vendrán otros catorce presidentes entre los que estarán Gustavo Petro, de Colombia; posiblemente Nicolás Maduro, de Venezuela; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Gabriel Boric, de Chile, y Xiomara Castro, de Honduras.

El primero en llegar fue el mandatario brasileño, que arribó a Argentina el domingo por la noche para concretar su primera visita oficial. Este lunes se reunió con Fernández en Casa Rosada, y se aprestaban a firmar varios acuerdos de cooperación mutua y también a brindar una declaración a la prensa en el Salón Blanco.