"Hay un nene de 7 años que se quedó sin su papá", dijo Claribel, la expareja de Esteban Brian Fernández, de 30 años, empleado del supermercado La Reina, asesinado de una puñalada en 27 de Febrero e Iriondo, en un intento de robo de su bicicleta. El viernes por la noche Esteban montó la bicicleta que usaba hace dos meses, desde que le robaron la moto, y tomó la ciclovía de calle San Martín para volver a su casa en barrio Godoy. El viernes habrá una movilización en reclamo de Justicia.

"¡Ya no queremos salir a trabajar sin saber si volvemos o no! Ya estamos cansados de que nuestros hijos no puedan salir a la vereda por que un inadaptado con un arma les dispare... que se haga justicia", reclamó Joel, hermano de Esteban, desde su cuenta de Facebook, donde volcó gran parte del dolor que atraviesa a la familia del trabajador que ocupaba un puesto en el sector de verdulería del supermercado de zona sur, donde trabajaba hace diez años. “Creo que él se resistió porque estaba cansado de que lo robaran y porque se mataba para tener lo que tenía. Meses atrás le habían robado la moto y, antes de eso, había sufrido otro intento de robo a su moto. Era bueno, muy buen compañero y amigo; siempre estaba con una sonrisa y feliz”, agregó Joel en declaraciones radiales. Fue un tío quien le dio a Esteban la bicicleta para que pudiera movilizarse.

Desde Fiscalía se indicó que Esteban "fue interceptado por un hombre en la bicisenda, no identificado al momento, con intención de robo de su rodado, cuando se produjo un forcejeo en el que la víctima resultó herido de gravedad por un arma blanca, falleciendo en lugar". Sobre el agresor, sumaron que intentó huir de la escena con la bicicleta, pero desistió ante la posible presencia de testigos, por lo que la dejó. La causa quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola.

Fue Joel quien contó que “Fiscalía tiene videos de más de 10 cámaras de vigilancia de fábricas que están alrededor de el lugar donde ocurrió el asesinato. Cuando tengan las imágenes nos las van a dar para que las viralicemos”. En cuanto a los testigos, dijo que "dos parejas lo asistieron (a Esteban) y llamaron al Sies".

Sobre Esteban también habló la madre de su hijo, quien sumó que desde Fiscalía les indicaron que quien lo atacó fue "un hombre robusto". Además, detalló que "cuando agarró la bicicleta para irse, una pareja que venía en auto lo vio, al parar en el semáforo, y le gritaron. El asesino soltó la bici y se fue a pie".

Claribel aseguró que Esteban era una persona "muy alegre, que tenía preparado el sábado para pasar toda la tarde con el nene y con la sobrina... Era buen hermano, buen padre, buen compañero, alguien con valores. Ya no se puede vivir... Acá tiene que pasar algo porque esto le puede pasar a cualquiera. Hoy Joaquín, un nene de siete años, se quedó sin su papá y todo es dolor. No se puede explicar", sollozó la mujer en Canal 3.

Sus compañeros también manifestaron lo que significa este crimen para los y las trabajadoras. "Los compañeros salen a cualquier hora de trabajar con miedo", señalaron. A Esteban le tocó el viernes a la noche, bajo la lluvia, y se convirtió en la víctima número 18 a solo 20 días de iniciado el año. Fue cuando regresaba a su casa después de trabajar en el supermercado de San Martín al 3400. En ese local comenzaron la semana “con preocupación, tristeza y miedo”, dijo Ayrton Otero, en Radio2. También se expresaron por Facebook: “Intendente/gobernador éste era nuestro compañero, podría ser cualquiera de nosotros, salía de trabajar, queremos Justicia”.

Ayer, junto con la familia se reunieron en la puerta del súper para convocar a una movilización, el viernes a partir de las 9, en lugar a confirmar. Jorge, otro de los compañeros de la víctima, sumó en LT8: “No podemos acostumbrarnos a esto ni naturalizarlo ni ser parte de una estadística. Mañana le puede tocar a cualquiera, porque se mata cada momento en cada lugar de la ciudad. Hagan algo con respecto a las personas que ingresan muy temprano a trabajar o que llegan muy tarde a sus hogares. Ellos tiene miedo porque son horas peligrosas”.