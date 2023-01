El Ministerio de Salud de Santa Fe solicitó a la población evitar alimentos chacinados que no hayan pasado por los controles sanitarios, ante el aumento de casos de triquinosis que se han detectado en varias localidades del interior provincial.



La cartera de salud provincial brindó recomendaciones para fortalecer las medidas de prevención, ante la aparición reciente de brotes de triquinosis en las localidades de Granadero Baigorria, San Lorenzo y Rufino.



"La principal fuente de transmisión son los productos de carne de cerdo y sus derivados elaborados, que no hayan pasado por los controles correspondientes", informó el gobierno santafesino.



Por este motivo, se remarcó que "cada persona que compre algún alimento debe tratar de identificar la fuente del mismo".



La coordinadora de epidemiología provincial zona sur, Florencia Galatti, explicó que "a principio de año, se evidenció un aumento en el número de casos sospechosos de triquinosis en tres localidades del sur de la provincia".



"Hasta el momento hay 26 casos sospechosos y ocho confirmados, de los cuales cuatro pertenecen a Granadero Baigorria, tres a San Lorenzo y uno a Rufino", detalló.



La funcionaria indicó que "los pacientes se encuentran en buena evolución. Los confirmados recibieron tratamiento médico oportuno y están bajo controles clínicos".



Las recomendaciones para la población en general es no comprar productos caseros a la vera de la ruta o caminos, "que no se sepa de dónde viene o cómo se elabora ese producto", subrayó Galatti.



"Cada persona que compre algún alimento debe tratar de identificar la fuente del mismo, saber donde lo va a comprar y cómo se elaboró", concluyó la funcionaria.

Pautas para la prevención de la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes.

Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivos. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí o el puma.



Las personas que se contagian pueden presentar: fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón.

Hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, pero no hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. Los quistes perduran durante años. Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular. Por eso, cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura.

Para evitar contraer triquinosis es importante consumir carne de cerdo y derivados frescos y bien cocidos (es decir, cocinándolos hasta que desaparezca el color rosado, la temperatura interna debe ser de 71 grados por al menos un minuto). Hay que tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

Además, se debe adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados. Verificar en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas autorizadas donde se especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria (RNE y RNPA). La venta callejera de estos alimentos está prohibida.