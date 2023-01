La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) propuso simplificar el calendario de vacunación contra la covid-19 y que las dosis sean anuales, como es el caso de la gripe común.

En una serie de documentos publicados este lunes en su página web, el regulador estadounidense indicó que es posible que la mayor parte de la población únicamente necesite una dosis anual para protegerse de la enfermedad, independientemente de las que haya recibido previamente.

La FDA indicó igualmente que en los casos de personas mayores o inmunodeprimidas podrían ser necesarias dos dosis anuales. La idea de este organismo sería ir evaluando las posibles nuevas variantes del virus que estén circulando durante el año y elegir una que crea que vaya a ser la prevalente en el otoño siguiente para desarrollar la vacuna, como se suele hacer con la gripe.

En sus documentos la agencia aboga por crear una sola composición para la vacuna, en vez de lo que ha venido siendo hasta ahora, con una combinación de sueros monovalentes (los empleados en las vacunas contra la covid originales y en el primer refuerzo) y otros polivalentes (los del refuerzo frente a ómicron).

"La simplificación de la composición de la vacuna debería reducir la complejidad, disminuir los errores en la administración de la vacuna debido a la complejidad de las distintas presentaciones de los viales y aumentar potencialmente el cumplimiento de la vacunación al permitir una comunicación más clara", detallan en el comunicado.

Se espera que el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA, un órgano independiente integrado por científicos, evalúe este jueves el futuro de la vacuna de la covid en Estados Unidos y vote si apoya o no las recomendaciones del regulador.

Si el panel vota a favor de la propuesta, las vacunas bivalentes de Pfizer Inc y Moderna Inc, que apuntan tanto a ómicron como a las variantes originales, se usarían para todas las dosis de la vacuna COVID, y no solo como refuerzos.