Este martes se darán a conocer los nominados a la 95º edición de los Premios Oscar, con una gran expectativa sobre la posible aparición de Argentina, 1985 en la categoría de "Mejor Película Extranjera".

De concretarse, el film de Santiago Mitre, uno de los 15 preseleccionados, se convertiría en la octava cinta argentina en competir como nominada al mencionado galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

Hasta el momento, siete producciones nacionales fueron nominadas y dos de ellas se llevaron a la estatuilla que reconoce a las cintas hechas fuera del territorio estadounidense y donde no predomina el idioma inglés en el guion cinematográfico.

A continuación, los siete audiovisuales argentinos que fueron nominados a "Mejor Película Extranjera" en los Premios Oscar:

La Tregua, en 1975

Se trató de la primera película argentina nominada al premio de la Academia. Basada en la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti y dirigida por el argentino Sergio Renán, relató la vida de Martín Santomé, un hombre viudo de 49 años y cercano a jubilarse que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, Laura Avellaneda, de 24 años.

La cinta estuvo protagonizada por Héctor Alterio y Ana María Picchio, y contó con un gran reparto compuesto por Luis Brandoni, Marilina Ross, Aldo Barbero, Juan José Camero, Carlos Carella, Luis Politti, Antonio Gasalla, Cipe Lincovsky y Oscar Martínez.

La Tregua perdió en la competencia por el Oscar frente a la película franco-italiana Amarcord, escrita y dirigida por Federico Fellini, que cuenta la historia de algunos personajes que viven en la ficticia ciudad de Borgo durante el período de la Italia fascista en la década de 1930.

Camila, en 1985

Dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio, Camila recrea la historia real del romance entre la aristócrata Camila O'Gorman (Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutiérrez (Arias) durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX, relación que provocó un escándalo en la iglesia y la sociedad de la época.

Camila no logró quedarse con la estatuilla, que finalmente fue para La Diagonal del Loco, un film de origen suizo que narró un encuentro ficticio por el título mundial de ajedrez entre dos grandes jugadores soviéticos, el joven virtuoso Pavius Fromm y el campeón mundial Akiva Liebskird. En la trama, el propio juego de tablero se convierte en una especie de parábola alegórica sobre la Guerra Fría.

La Historia Oficial, en 1986

Filmada en secreto y estrenada un año después de su finalización completa, La Historia Oficial fue la encargada de traer el primer Oscar para la Argentina, así como el primero para América Latina.

Dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro, el reconocido film se enmarca en los últimos años de la dictadura militar argentina y en la vida de una profesora de historia que comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo cuando sospecha del origen de su hija adoptiva.

La producción y filmación se realizó en 1983, con un gobierno militar débil pero vigente, a cargo de Cristino Nicolaides como miembro de la cuarta y última Junta Militar. En este contexto, Norma Aleandro tuvo dudas en aceptar el papel de Alicia Marnet de Ibañez por temor a las amenazas que ella, el reparto y el equipo de producción podían recibir por parte del gobierno de facto. Asimismo, representaba todo un reto por ser uno de los primeros papeles que aceptaba en Argentina luego de su exilio.

Elogiada por la crítica en varios festivales internacionales, La Historia Oficial se llevó el premio a la "Mejor Película Extranjera" en la 58.ª gala de los premios de la Academia, que se efectuó un 24 de marzo de 1986.

Además, el hecho dejó una divertida anécdota debido a que a la misma Aleandro le tocó presentar a los nominados a la categoría por la cual se llevaría el galardón.

“Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy 10 años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias”, dijo Luis Puenzo en inglés, desde el escenario, ya con la estatuilla en sus manos.



Tango, No Me Dejes Nunca, en 1999

Coproducción entre Argentina y España. El film, que le valió la cuarta nominación al país para un Oscar, estuvo escrito y dirigido por Carlos Saura, y protagonizado por Miguel Ángel Solá y Mía Maestro.



La cinta narra la vida de Mario Suárez (Solá), un maduro director de cine que está atravesando una depresión luego de que su mujer lo abandonara. Como método para recuperarse y superar esta circunstancia, el personaje intenta refugiarse en la película que está rodando sobre el tango, pero se enamora de la protagonista (Maestro), una bailarina cuyo amante es un mafioso que invirtió dinero en la producción.

Pese a una gran recepción de la crítica, Tango, No Me Dejes Nunca no pudo llevarse la estatuilla, tras perder contra La Vida es Bella, película italiana escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni que se convirtió en un clásico.

Allí, Benigni interpreta a un judio italiano dueño que debe emplear su imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi.

El Hijo de la Novia, en 2002

Éxito en la crítica y en la taquilla, El Hijo de la Novia estuvo dirigida por Juan José Campanella y contó con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro como protagonistas. El reparto fue compuesto por Eduardo Blanco, Natalia Verbeke, Gimena Nóbile, Claudia Fontán, David Masajnik y Atilio Pozzobón.

El audiovisual cuenta la historia de Rafael Belvedere (Darín), un hombre de aproximadamente 40 años que se encuentra absorbido por sus responsabilidades: le dedica 24 horas a un restaurante que heredó de su padre, está divorciado, ve poco a su hija, no tiene amigos y evita comprometerse con su actual novia.

El desborde de obligaciones también se le suma la falta de tiempo para visitar a su madre Norma (interpretada por Aleandro), quien se encuentra en un geriátrico porque tiene la enfermedad de Alzheimer. En este contexto y con varios acontecimientos inesperados y desafortunados, Rafael se ve obligado a replantearse su vida y elecciones, entre las que se propone cumplir un viejo sueño de su madre: casarse por iglesia.

Este film, de los más recordados entre los realizados en Argentina, fue considerado para llevarse el premio a "Mejor Película Extranjera" pero perdió frente a la producción de origen bosnio, En tierra de nadie, que relató el conflicto de los Balcanes.

El Secreto de sus Ojos, en 2010

Ocho años después, el cineasta Juan José Campanella fue considerado nuevamente para un Óscar: en esta ocasión por la reconocida El Secreto de sus Ojos, que se convirtió en la segunda estatuilla para el país en la categoría de "Mejor Película Extranjera".

Producida entre Argentina y España, y con las actuaciones estelares de Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, la película cuenta las vivencias de Benjamín Espósito (Darín), un oficial de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires recién retirado al que se le ocurre escribir una novela sobre un asesinato ocurrido en 1974, del cual fue testigo y protagonista.

En ese marco, relata la investigación para hallar al culpable, con detalles que resaltan la violencia política y el día a día de los porteños durante la dictadura militar. De esta manera y reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer (Villamil), a quien ha amado en silencio durante todos esos años.

Finalmente, el 7 de marzo de 2010, Campanella recibió el Óscar de manos de dos leyendas del ambiente como lo son Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino.

"En nombre de un equipo y elenco compuesto por gente a la que quiero mucho, quiero agradecer a la Academia por no considerar al Na'vi como una lengua extranjera", afirmó y bromeó Campanella en su discurso, con un guiño a la película Avatar, quien había liderado las ternas en la mayoría de las nominaciones.



Relatos Salvajes, en 2015

La última consideración que tuvo la Argentina para un Oscar fue en 2015, cuando fue nominada Relatos Salvajes, de Damián Szifrón.

A diferencia de las cintas dramáticas de las ternas previas, el film se caracterizó por ser una película antológica, que contó seis historias diferentes y con un tinte de comedia y humor negro. A eso se le sumó un gran elenco, compuesto por figuras de primer nombre como Ricardo Darín, Óscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti.

Sin embargo, Relatos Salvajes no pudo llevarse el premio. La ganadora fue Ida, producción de origen polaco que narra la historia de una novica que, a punto de asumir los votos, conoce su origen judío y su verdadero nombre.

Este martes se confirman los nominados a los Oscar

A menos de dos meses para la ceremonia de la 95º entrega de los premios la Academia de Cine de los Estados Unidos, todavía queda por conocer los nominados a todas las ternas que competirán por el Oscar en sus respectivas categorías.

Los anuncios oficiales para llevarse el reconocido galardón que reconoce a lo mejor del cine serán este martes 24 de enero a las 10.30 hora argentina, a través de las redes sociales de la Academia de Cine, y serán presentados por Riz Ahmed (El Sonido del Silencio) y Allison Williams (¡Huye! y M3GAN).

La ceremonia de los premios Oscar será el domingo 12 de marzo, en su histórica sede del Dolby Theater de Los Ángeles, y será conducida por el presentador, actor y humorista Jimmy Kimmel. El evento se podrá disfrutar en toda América Latina a través de la señal de TNT y TNT Series (en idioma original).