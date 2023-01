El sindicalista Gustavo Soto, de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) de Salta, fue reelegido al frente de la seccional Salta de las 62 Organizaciones Peronistas. El acto tuvo lugar el 17 de enero en la sede del Partido Justicialista en la capital salteña. La diferencia entre su gestión anterior (estaba al frente de la organización sin la normalización) y la actual radica en que ahora es legalmente el responsable del brazo político de las organizaciones salteñas. Es decir, la cabeza visible de toda la dirigencia gremial provincial. Cuenta, además, con el aval de la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional. En Salta, 55 organizaciones gremiales participaron de la normalización.

En el plenario de normalización, Fabián Guerrero, del Sindicato de Pasteleros de Salta, fue electo secretario adjunto. Su nombre es importante, porque junto a Soto fueron recibidos ayer por el gobernador Gustavo Sáenz, en un acto ya inscripto en las acciones previas a los comicios generales provinciales que se realizarán el 14 de mayo en la provincia y en las que el mandatario provincial buscará la reelección.

Del acto de normalización participó el salteño José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones a nivel nacional hasta su normalización definitiva en los próximos meses. El dirigente de la Federación de Conductores de Taxis tomó la posta tras el fallecimiento de Ramón Ayala, de UATRE, en 2020.

El martes pasado, durante el plenario en el PJ salteño, Soto anticipó que las 62 trabajarán para que el PJ local lleve a elecciones “un candidato a gobernador que represente a los intereses del pueblo”. Para la dirigencia, ese candidato es Gustavo Sáenz. Respecto a su reelección, Soto afirmó: “él forma parte de un frente dónde está el Partido Justicialista y si pide su reelección, el PJ estará ahí y las 62 Organizaciones acompañarán la decisión del PJ y de Gustavo Sáenz”.

En el documento “Una lucha de todos. Por nuestra Salta, por nuestra Argentina”, los gremios peronistas salteños se manifestaron “en contra de la ilegítima pretensión centralista y unitaria de privar a las provincias de sus recursos en favor de la poderosa Ciudad Autónima de Buenos Aires”, en alusión a los subsidios al transporte en CABA. “Significa que para un salteño le cuesta el triple subirse a un transporte público para ir a trabajar”.

Por otro lado hicieron referencia al tarifazo de la empresa de energía Edesa, que impactó particularmente en el norte salteño. “En estos días somos testigos del impacto del cambio climático”, mencionan en el documento. “Quienes viven en zonas con temperaturas extremas se ven obligados a consumir más energía eléctrica y pagan más dinero por tarifas y tampoco se reciben compensaciones o beneficios que sí se han concedido a residentes de CABA”, explicaron. “Coincidimos con la arenga que el primer mandatario viene proclamando. Queremos (…) levantar nuestra voz para buscar la igualdad, el verdadero federalismo y que se termine la realidad actual en donde existen provincias pobres, oprimidas económicamente, y que no son tenidas en cuenta”.

Más detalles de la normalización en Salta

En diálogo con Salta/12, José Ibarra contó que “el proceso normalizacion de la regional Salta comenzó entre abril y mayo de 2022, cuando se acercaron compañeros y empezamos a trabajar en la documentación que exige el estatuto de las 62 nacional para ser presentados ante la Dirección de Entidades Civiles de la Inspección General de Justicia Nación. Incluyó la elaboración de las actas o avales de la Confederación General del Trabajo nacional. “Hace dos meses, con los papeles en regla, se consensuó que la fecha de normalización de la seccional Salta fuese el 17 de enero y así ocurrió”.

Sobre el proceso de elección de un candidato natural del peronismo para disputar la presidencia a nivel nacional, Ibarra fue muy claro. “Como brazo político, pedimos nunca más un candidato a dedo, nunca más un candidato inventado en dos meses”, manifestó. “Estos son los resultados que vivimos los argentinos”, en referencia a la situación socioeconómica actual. “Llamamos a la militancia porque de ahí debe salir el candidato que sienta lo que es el peronismo: un peronismo de producción, de trabajo y con la bandera de justicia social. Esas son las condiciones que pedimos nosotros, y será el candidato que vamos a apoyar”.

En el plenario normalizador de las 62 en Salta participaron también Domingo Petrecca, (secretario general del Sindicato Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina, SOECRA), Julio Grimaldi (Unión Trabajadores del Estado, UTERA), Adolfo Villafañes (Chacinados), Julio Estévez (Unión del Personal de la AFIP, UPSAFIP), e Iván Tobar (UOCRA La Plata). Siguiendo el estatuto de la organización que nuclea dirigentes gremiales salteños, al pedido de normalización lo realizó el secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacias de Salta, José Papalardo López. El vicegobernador Antonio Marocco también estuvo presente en la normalización de las 62 regional Salta.

Un mapa para la acefalía

El proceso de normalización lleva varios años. La letanía de las 62 Organizaciones en la lucha gremial se acentuó tras la muerte de Gerónimo Venegas en junio de 2017. “Entramos en un impass administrativo”, sintetizó el dirigente oriundo de Guachipas José Ibarra. “Con la legalidad en la mano, comenzamos a normalizar seccionales. Hasta ahora normalizamos Lanús/ Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas, todas en la provincia de Buenos Aires". “Durante la normalización de la seccional Salta, se acercaron compañeros de Tucumán a pedir fecha. También de Jujuy y La Rioja. Tenemos en agenda Mar del Plata, La Plata y La Matanza. Es nuestro compromiso llevarles la herramienta legal a los compañeros”.

Sin embargo, fue Domingo Petrecca, quien dió más precisiones sobre cómo se arriba a la actual normalización de las 62. “Durante la gestión de Gerónimo Venegas (histórico dirigente de UATRE nacional), las 62 estuvieron funcionando, aunque no en una velocidad tan intensa como era la deseada por la mayoría de los dirigentes nacionales”, contó, en referencia a la necesidad de normalizar las seccionales del interior del país. “Momo Venegas cumplió el mandato en tiempo debido, pero no hizo la convocatoria para la renovación o cambio de autoridades. En ese período quedó la conducción prácticamente acéfala”, explicó.

Fue Venegas quién retomó el cargo para convocar el plenario de renovacion de autoridades. Como falleció en 2017, lo reemplazó Ramón Ayala, del mismo gremio. “Así lo dice el estatuto: los cargos son de las organizaciones no de las personas, por eso continuó Ramón Ayala, de UATRE. Trabaja en la continuidad pero fallece en 2020”, prosiguió Petrecca. Como los dirigentes de ese sindicato se negaron a hacerse cargo de las 62, fue el secretario adjunto, José Ibarra quien tomó el mando. “Por eso, como hubo un periodo muy largo de acefalía de autoridades, tenemos que normalizar las regionales primero. Cuando completemos el proceso en la mayoría de las regionales, se hará un plenario general con todas las autoridades para renovar las autoridades nacionales según estatuto”. La expectativa es normalizar la conducción nacional en junio de este año, antes de las elecciones generales.

¿Cuántas 62 organizaciones conviven en Salta?

Después de la normalización circuló un flyer que expresaba que las 62 Organizaciones manifestaba su apoyo a la candidatura a gobernador de Miguel Nanni (UCR, en Juntos por el Cambio). Esa segunda 62 deviene de Pedro Serrudo (dirigente de la Unión de Trabajadores Munipales o UTM) quien, junto a otros dirigentes, conformó hace un tiempo otra rama de las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT 17 de Octubre. Sobre ella, Soto simplemente dijo: “la 62 legalmente normalizada, que tiene el aval nacional y que dió lugar para normalizar es ésta, la del compañero José Ibarra”.

Según explicó Agustín Piñeyro, periodista especializado en política partidaria y gremial en Salta, “esta otra 62 Organizaciones que está avalando a Miguel Nanni con Oscar Pedro Pardo como secretario general, no tiene legitimidad en el ámbito de la política gremial y partidaria. Surgió de una disidencia que hubo en Córdoba, bajo la conducción de Sergio Fittipaldi en esa regional. la Inspección General de Justicia de Nación es la única que puede ordenar a todas las organizaciones sociales del país. Los sindicatos peronistas son unicatos”, recordó.

En sintonía, Petrecca agregó: “las 62 Organizaciones Peronistas y 62 Organizaciones Sindicales de la CGT pueden ser lo mismo, no es ninguna contradicción, en tanto sean de la ideología peronista. Los gremios (o candidatos) radicales, comunistas o de otro signo político en su conducción no tiene nada que hacer porque no pertenecen a este grupo político. La división no es el concepto peronista. El concepto de unicato nos permite concentrar el poder de los trabajadores”.