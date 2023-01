El tercer capítulo de The Last of Us, la serie postapocalíptica inspirada en el videojuego homónimo, se estrena este domingo 29 de enero a las 23 (hora de Argentina) por HBO y en la plataforma de streaming HBO Max. Según el tráiler habrá dos nuevos personajes que tomarán protagonismo en la trama, Bill y Frank.



El nuevo episodio contará con saltos temporales. Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan su periplo hacia la casa de Bill (Nick Offerman), un sobreviviente que vive rodeado de cámaras y trampas para controlar su territorio y protegerse de posibles amenazas y es un viejo conocido de Joel.

A la vez, la serie desarrollará el trasfondo de la historia de éste personaje y su vínculo con Frank (Murray Bartlett), a quien los seguidores del videojuego recordarán, pero de un modo distinto, dado que en el proyecto original -desarrollado por Naugthy Dog-, poco se pudo conocer sobre su historia, ya que aparecía como un cadáver.

"¿Qué pasaría si contamos toda esta otra historia, esta cosa que se insinuó en el juego, esta relación de Bill y Frank? ¿Qué pasa si desarrollamos eso y construimos una hermosa historia sobre el amor que estos dos sintieron el uno por el otro y podemos saltar a lo largo de los años de una manera que no pudimos en el juego porque siempre estábamos en la perspectiva de Joel y Ellie?”, explicó el guionista Neil Druckmann al medio malasio Kakuchopurei.

Las 5 claves de la serie "The Last of Us"

The Last of Us se puede ver en en el canal principal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max. La serie consta de un total de nueve capítulos, uno por cada domingo a las 23 horas, hasta mediados de marzo. En tanto, el calendario tendrá estrenos los días 22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; y 5 y 12 de marzo. La nueva serie estará en el horario que hasta ahora ocupaba Game of Thrones –y su precuela House of Dragon, lo que denota la trascendencia que HBO busca adjudicarse a su nueva apuesta. Así, la pieza buscará desplazar a The Walking Dead como referencia en narrativas vinculadas a la temática zombie. Se trata de una readaptación del icónico videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog, que desde su lanzamiento en 2013, vendió más de 37 millones de copias, convirtiendo a la franquicia en una de las más grandes e importantes del rubro. Para los fanáticos del videojuego, la buena noticia es que su creador, Neil Druckmann, figura como co-guionista; junto a Craig Mazin, que ganó un Emmy por Chernobyl y representa la garantía de una buena obra para los críticos de la pantalla chica. De acuerdo a la sinopsis oficial de HBO, la serie “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida”. Allí, Joel (Pedro Pascal, también en Narcos y The Mandalorian), un sobreviviente nato, intenta sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, también en Game of Thrones), una niña de 14 años atrapada en una zona de cuarentena. El reparto además incluye a Gabriel Luna (Terminator) y Merle Dandridge, que actuó también en el videojuego. El estreno tiene una trascendencia particular para los argentinos, dado que el músico y productor Gustavo Santaolalla es el autor de la banda sonora principal, tanto del videojuego como de la nueva serie.

