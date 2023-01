Miguel Russo tiene todo listo para el debut de Central ante Argentinos el viernes por la tarde en el Gigante de Arroyito. El técnico canaya apuntala el equipo con la presencia de algunos refuerzos y le devuelve la confianza a Juan Cruz Komar, relegado del primer equipo con Carlos Tevez. “Komar es un jugador a recuperar”, aseveró un colaborador del entrenador auriazul. Hoy salen a la venta plateas para no socios con expendio exclusivo en la web del club. La dirigencia alertó por fraudes en la venta de entradas en redes sociales de cuentas que no pertenecen a la institución.

Central pagó más de dos millones de dólares por Komar. El jugador, lejos de responder en la cancha a la cotización de su pase tuvo muchas decepciones en el club, primero con Cristian González como entrenador y luego, al ser desplazado por Tevez. Pero para Russo es una pieza de valor a recuperar en el plantel y que debe asumir un protagónico relevante: “Es un objetivo recuperar a Komar en su mejor nivel, es el mejor defensor que tenemos”, aseveró un ayudante de Russo. No solo que Komar jugó de titular toda la pretemporada sino que siempre estuvo en consideración en los ensayos como jugador del primer equipo. El relegado fue Facundo Almada, más aún tras la contratación de Carlos Quintana y Facundo Mallo como refuerzos. Y es por eso que Almada aún gestiona su pase a préstamo al fútbol de México. Es improbable que juegue con la auriazul la próxima temporada.

La duda que persiste para definir el equipo que pasado mañana recibe a Argentinos descansa en el uruguayo Mallo. El zaguero central no está en plenitud física y Russo esperará para tomar una decisión. En caso de jugar Mallo, el equipo parará con línea de cinco en el fondo y formará con Servio; Damián Martínez, Mallo, Komar, Quintana, Lucas Rodríguez; Mac Allister, Ortiz, Malcorra; Candia, Oviedo. Si Mallo no responde a las exigencias, el técnico resignará la línea de cinco atrás e incluirá un volante. En este caso una posibilidad la tiene Walter Montoya, quien no hizo una buena pretemporada y por eso no se metió en el once titular, pero también asoman con chances Luciano Ferreyra y Juan Cruz Cerrudo. Lo define hoy el técnico luego del ensayo de fútbol en Arroyo Seco.

La dirigencia canaya advirtió ayer que las entradas para el partido del viernes solo se expenden en la web del club y ya no hay lugar en las generales para socios. Lo que hoy a la tarde se ofrecerán serán plateas para no socios a 5500 pesos. Los socios con cuota de enero paga podrán comprar a un valor de tres mil pesos. La venta se extenderá hoy y mañana en tanto no se agote la disposnilidad en el Gigante de Arroyito. Cualquier otra entrada adquirida fuera del sitio oficial del club no tendrá validez para acceder el viernes al estadio. Hay menos plateas disponibles dado que el club vendió un 20 por ciento más de abonos para toda la temporada que el año pasado. Entre socios que renovaron su lugar en la platea y los que adquirieron un abono Central lleva vendidos casi seis mil abonos para la temporada que inicia el viernes.

En cuanto al plantel, mañana cierra el libro de pases y el club no tiene planificado contratar más jugadores. Russo quiere sumar un volante ofensivo aunque los nombres que propuso tienen un costo que no puede afrontar la tesorería. El club inscribirá jugadores solo si a último momento entre los ofrecidos hay alguno que le interese al entrenador.