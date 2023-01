El nombre de Máximo Bolocco, el último hijo del ex presidente Carlos Menem con la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, llegó a la agenda mediática de la Argentina por una polémica abierta en Chile, donde el joven de 19 años vive con su madre. El hijo del ex presidente ingresó a la Universidad de Los Andes -cuya matrícula es de más de 600 dólares- a través de un selecto sistema de cupos extraordinarios.

La noticia resonó con el descargo del hijo del expresidente Menem, quien explicó que tuvo un acceso previlegiado por aplicar como integrante de la Fundación Care, que Bolocco creó luego de lo que vivió con el propio Máximo, cuando a los 14 años fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer cerebral del cual pudo recuperarse.

La polémica se dio debido a que en el país transandino el acceso a la educación universitario es privada, pero el problema de Máximo no era la capacidad económica sino enfrentar Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), que enfrentan los jóvenes chilenos para ingresar y elegir las carreras universitarias. Según los medios chilenos, su madre contó en una transmisión de Instagram que le había dicho que no rinde el examen "si lo hacía infeliz", pero en noviembre contó alegre que había conseguido el acceso previlegiado. "No saben lo orgullosa que estoy, tengo que contarles. ¡Máximo entró a la universidad!", le contó Bolocco a sus seguidores en Instragram en noviembre pasado y explicó que lo había logrado con "los cupos específicos que tienen las universidades para líderes o deportistas de excelencia".

Fundación Care

El hecho de que alcanzara ese beneficio hizo que Máximo siguiera en la agenda por los comentarios críticos en las redes sociales. El joven decidió abrir su cuenta de Instagram con un vivo y recibir preguntas. Allí explicó que debió "acreditar que era parte de una fundación y yo soy embajador de la Fundación Care". "Tuve que presentar papeles que acreditan que soy parte de la fundación, que lideras un gran movimiento social, que de cierta manera influyes y aportas a la sociedad", explicó.

El hijo del ex presidente también señaló que le pidieron un currículum --"que me demoré tres meses en hacer"-- y, además, un promedio de notas de enseñanza media sobre 6,2. "Yo tenía 6,5”, indicó. Ese cupo extraordinario le aseguro un cupo sin importar el resultado en el examen PAES, que el joven aseguró que rindió de todas maneras.

"Sé que a él le interesa y estoy tan orgullosa y feliz de que haya sido incorporado a la universidad. Ya le mandaron una carta diciéndole que es maravilloso contar con él ¡No doy más de que mi cachorro hermoso ya es todo un hombre! No ha dado la prueba (PAES) y ya entró", había celebrado la ex Miss Universo y conductora televisiva en noviembre pasado.

Con el tema en agenda, los medios chilenos consultaron a la directora de admisión y promoción de la Universidad de Los Andes, Fernanda Karmy, quien explicó que "para la Universidad de Los Andres es muy importante reconocer al estudiante no solo por los resultados de la prueba de acceso, sino también por su trayectoria durante su vida escolar, por ejemplo, si han destacado como líderes, deportistas, o tengan méritos científicos o de emprendedor".

El antecedente de Zulemita

¿Qué carrera va a realizar el hijo menor del expresidente? Según reveló su madre, Máximo realizará la carrera de Negocios Internacionales. "Lo aceptaron en el International Business en la Universidad de Los Andes, que era la carrera que él quería, porque le permitirá perfeccionarse en el extranjero", destacó la ex esposa de Menem cuando dio a conocer la noticia de privilegiado ingreso de su hijo.

Una carrera similar había elegido Zulemita, hija también del exgobernador de La Rioja. Ocurrió tiempo atrás, en 1994, cuando después de quedar libre en la Universidad de Belgrano (estudiaba arquitectura) decidió seguir en la UADE, en la licenciatura de Comercio Internacional. Allí sus propias compañeras de la carrera de administración la acusaron de copiarse en el examen de Envases y Embalaje usando, ocultos, un micrófono y un audífono para recibir respuestas a la distancia.