Cuando más cerca está Newell’s del debut más problemas acumula Gabriel Heinze. No solo que el técnico no tiene definido el equipo para el debut del domingo con Platense sino que uno de los candidatos a ser titular, Cristian Ferreira, sufrió ayer una lesión muscular. El entrenador no tiene muchas alternativas pero asoma Guillermo Balzi para su reemplazo. Pablo Pérez firmó ayer contrato hasta fin de año al tiempo que el delantero de Boca Esteban Rolón no será refuerzo rojinegro.

Entre las precisiones que había encontrado Heinze en los últimos entrenamientos estaba que Ferreira era el volante por izquierda para visitar el domingo a las 17 a Platense. Pero el ex River no podrá jugar por una lesión muscular que sufrió ayer. Las dolencias musculares en el plantel leproso fueron moneda corriente durante toda la pretemporada, lo que mantiene abierta la preocupación al cuerpo técnico. En lugar de Ferreira podría jugar Balzi, quien ayer recibió el alta médica después de algunos días de baja por molestia muscular. Y en caso de que no sea Balzi quien juegue por izquierda el entrenador debería buscar otras opiones que lo llevarían a cambiar de posición a otros jugadores, como por ejemplo el chico Marcos Portillo, hoy considerado por el entrenador el volante central titular.

Heinze probará mañana la formación que debutará el domingo en Liga Profesional con mucha incertidumbre respecto a los nombres que finalmente elegirá. Las lesiones fueron una constante en los dos meses de trabajo de pretemporada y en los amistosos. el técnico nunca pudo disponer del equipo ideal.

Uno de los jugadores con problemas fue Pablo Pérez. El capitán no está para ser titular el fin de semana pero mañana será considerado como posibilidad para ir al banco de suplentes en Vicente López. El volante derecho formalizó ayer la firma de su contrato con el club. Pérez extendió vínculo con la institución hasta fin de año.

En cuanto a refuerzos, aún hay esfuerzos por lograr el pase de Ayrton Costa, jugador de Independiente, pero no así por Rolón. Si bien Heinze quería al delantero la dirigencia rojinegra no pudo acordar el préstamo con Boca, dueño de su pase. El club xeneize decidió ceder el pase de Rolón a Platense.