En el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China que terminó hace unos meses, el Secretario General de la República Popular de China Xi Jinping advirtió una vez más a los casi 100 millones de miembros del Partido Comunista que deberían mantener la mente despejada, nunca olvidar el objetivo de llevar una vida ejemplar para su pueblo y seguir profundizando en la reforma y la apertura para realizar el "Sueño Chino". Con este fin, siempre tienen que estar preparados para "luchar" (dòu zhēnɡ) contra las fuerzas internas y externas que obstaculicen la reforma y la apertura de China.

Debe hacerse notar que, "luchar" (dòu zhēnɡ) no es una nueva palabra. Apareció por primera vez en Han Feizi Xianxue hace más de 2000 años, y se ha seguido utilizando como una palabra tradicional china. "Luchar" (dòu zhēnɡ) no significa incitar el conflicto, ni buscar un enemigo, sino representa una actitud valiente, de confianza y espíritu para afrontar los riesgos y superar las dificultades con el fin de conseguir el triunfo (Win). No es solo un estado ni una preparación ideológica, sino también es un proceso de comportamiento para encontrar maneras de resolver los problemas enfrentados. El término "luchar" (dòu zhēnɡ) tiene un significado que es más dinámico y perdurable que la palabra "competir"- Además, refleja mejor el deseo y el coraje que no tiene la mera competencia. El término incorpora las características culturales chinas en línea con el contexto del discurso chino.

Frente a la resistencia a profundizar la reforma y la innovación, siempre se debe estar alerta y plenamente preparados para descubrir y analizar los riesgos existentes con el fin de encontrar soluciones que sean eficaces y resolver sistemáticamente las dificultades y los problemas que interfieren en un desarrollo sostenible. Por ejemplo, es necesario mantener en todo momento la "lucha" contra las diversas fuerzas que obstruyen y deterioran la mejora del sistema económico chino. También es necesario prepararse para luchar contra la corrupción a largo plazo y de forma sostenida para evitar que los grupos con intereses corruptos, socaven el sistema actual con el propósito de prevenir perdida de equidad y justicia social. Durante los últimos cinco años, los órganos de inspección y supervisión disciplinaria de China han investigado y sancionado a más de 74,000 cuadros dirigentes sospechosos sea de corrupción, sea de soborno.

Al mismo tiempo, China ha obtenido una victoria integral en el alivio de la pobreza, y casi 100 millones de personas chinas han salido de la pobreza en 2021. Este es el resultado de la "lucha" a largo plazo del pueblo chino contra la pobreza y la consecución del objetivo de reducción de la pobreza de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se ha completado 10 años antes de lo previsto. Por supuesto, China seguirá reformando el mundo rural y se esforzará por facilitar a 510 millones de personas una sociedad digna con buen nivel de vida. Al mismo tiempo, China va a seguir "luchando" contra el desempleo, reformando e innovando el sistema de empleo, creando puestos de trabajo y mejorando el sistema del mercado laboral para que se adapte a las necesidades de la economía moderna.

Siguiendo de cerca la tendencia global del desarrollo ecológico y sostenible, los gobiernos y los individuos en 2023 no solo deben "luchar" contra los comportamientos que dañan el medio ambiente, sino también "luchar" contra los modos de producción y los estilos de vida obsoletos que obstaculizan la transición verde, con el objetivo de impulsar la implantación de una estrategia eficiente para "alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono y la neutralidad de carbono" con el fin de promover el desarrollo con alta calidad en la economía y la sociedad de China.

China continúa trabajando en la reforma del entorno empresarial, en el contexto de un mercado global y "luchando" contra las fuerzas que obstaculicen la optimización de dicho entorno empresarial. La reforma fortalece la unidad y sigue innovando y transformando las funciones gubernamentales orientadas a los servicios adaptados a la economía del mercado moderno. A finales de agosto de 2022, el número total de las entidades de mercado en China ha alcanzado un avance histórico, con 163 millones de entidades de mercado registradas, en comparación con 55 millones hace 10 años.

Los proyectos-piloto de innovación del entorno empresarial se han iniciados en 2021 en seis ciudades: Beijing, Shanghai, Chongqing, Hangzhou, Guangzhou y Shenzhen. Los proyectos son que, después de tres a cinco años, la competitividad internacional del entorno empresarial de estas seis ciudades se situará a la vanguardia del mundo en calidad y dinamismo de desarrollo de estas entidades económicas. Estas ciudades tomarán la iniciativa en el establecimiento de un entorno empresarial de primera clase de internacionalización, conformando una serie de logros de innovación institucional que pueden ser reproducibles para hacer una demostración importante para el establecimiento del entorno empresarial nacional.

A pesar de factores desfavorables duales, como la crisis energética mundial causada por la actual guerra en Ucrania y la pandemia global de COVID-19, China mantendrá sus relaciones estrechas con otros países y ampliará su apertura. En este sentido, China está lista para promover a alto nivel la apertura al mundo exterior, impulsando constantemente la reforma nacional. Frente a cierta resistencia actual contra el proceso de globalización en la comunidad internacional, China ha respondido activamente, ha hecho un buen trabajo en "luchar" (dòu zhēnɡ) con otros países para impulsar conjuntamente la globalización. En el futuro, China va a seguir cooperando con otros países para promover la recuperación y el desarrollo de la economía mundial y resolver conjuntamente los retos de la pobreza y la salud en el marco existente de las Naciones Unidas, con la intención de lograr cooperación pacífica basada en un beneficio mutuo, impulsando el desarrollo ecológico y sostenible de la economía y la sociedad globales.

*Dr. Zhu Shisong, Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones de China Contemporánea, Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan

* Li Yi, Investigadora del Instituto de Investigaciones de China Contemporánea, Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan