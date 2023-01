El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, le respondió este jueves a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien blanqueó días atrás el importante interés del gobierno estadounidense en el "triángulo del litio", el petróleo y el cobre, presentes en la Argentina y la región. Melella advirtió que los países latinoamericanos no necesitan un tutelaje de las políticas y recursos naturales.



El cruce llegó después de que la militar norteamericana asegurara que América Latina es importante por “todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes”, como ser “el triángulo del litio”, que hay entre Argentina, Bolivia, Chile, y desatara una gran polémica por el sugestivo interés del gobierno de Joe Biden en la región.

El mandatario provincial aseguró por AM750 que tras leer las declaraciones, su primera reacción, fue pensar que Richardson era “una atrevida”. “Lo tuve que volver a leer, porque uno piensa que no es así. Es muy grave”, sostuvo.

Melella se lamentó: “Ya son sinceros. Lo que es una alerta mayor. Cuando lo dicen es porque han roto un montón de límites. Por eso se manejan con tanta libertad. Es muy grave lo que viene haciendo y dice. El embajador en nuestro país tiene que pedir disculpas”.

Como en una lección en una escuela inicial, el mandatario señaló en tono didáctico: “Los recursos naturales son de cada provincia. El litio es de Argentina, el gas, el petróleo, la pesca. El recurso natural que sea, si está en nuestra región, es nuestro. Y eso tiene que ver con la soberanía”.

Por eso, Melella le contestó a la funcionaria norteamericana y dijo: “América no necesita de Estados Unidos para cuidar eso. Los recursos naturales tienen que ver con el poder, con el desarrollo, con el futuro. Ellos se creen cada vez más los dueños. No necesitamos que nos tutelen”.

Finalmente, el gobernador cuestionó el rotundo silencio de la oposición frente a este tema: “Es extraño que no hayan salido. Hace unos días hicieron toda una operación por una pseudobase China en el país, pero acá no dicen nada. Son empleados fieles”.

Y sobre la posición del Poder Ejecutivo, concluyó: “Lo cortés no quita lo valiente. Argentina, por más buena relación que tenga con Estados Unidos, no puede no decir nada frente a un avasallamiento tan grande”.