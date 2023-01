El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores informó que el próximo 6 de febrero a partir de las 13 se dará a conocer el veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La decisión fue anunciada este jueves, luego de que finalizara la etapa de alegatos en el proceso judicial que tiene como imputados a los ocho rugbiers que atacaron al joven a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell hace tres años.



La fecha fue informada por la presidenta del Tribunal Oral, María Claudia Castro, al finalizar la etapa de alegatos finales en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Tal como ocurrió con las audiencias de este miércoles y este jueves, el fallo también se transmitirá públicamente a través de YouTube.

De esta manera, el próximo lunes 6 de febrero a partir de las 13 se conocerá el veredicto, aunque los fundamentos del fallo se darán a conocer varias semanas más tarde.

Prisión perpetua, la pena que pidieron la Fiscalía y Fernando Burlando

La fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, solicitó la pena de reclusión perpetua para los ocho rugbiers, bajo el argumento de que los imputados son coautores penalmente responsables por el delito de homicidio agravado por la premeditación y alevosía, y consideró que todos los acusados tuvieron el "co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito".

La misma pena solicitó el abogado querellante, Fernando Burlando, quien durante todo el proceso judicial exigió la pena de reclusión perpetua por el homicidio doblemente calificado. En su exposición del miércoles, el abogado de Silvino Báez y Graciela Sosa expresó que los rugbiers tuvieron voluntad de matar y planearon una cacería humana, mientras que la víctima fue "fusilada a golpes y patadas".

El abogado de los rugbiers pidió la absolución

En tanto, este jueves el abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, solicitó la absolución de los ocho imputados bajo el argumento de que el delito "no está probado".

"Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia”, justificó.

“El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumentó Tomei.

Crimen de Fernando Báez Sosa: uno por uno, qué dijeron los 8 rugbiers

En las "palabras finales" del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los ocho acusados se expresaron ante el Tribunal y pidieron disculpas a la familia del joven asesinado. A continuación, una por una las declaraciones:

Máximo Thomsen

“Quiero pedir perdon a las familias y a las peronas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.



Blas Cinalli

"Quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Es muy triste hasta el día de hoy. No hubo ningún plan”.

Matias Benicelli

“Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.

Ciro Pertossi

"Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Quiero pedirle perdón a la familia, por haber estado en el lugar, por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie, es algo que a mí me afecta mucho. Pedir perdón, se murió alguien de nuestra edad y es muy feo, y es muy feo que nos acusen también”, dijo Ciro Pertossi.

Lucas Pertossi

"Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido. A todas las personas que afecté les quiero pedir sinceramente mis disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato. Para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme, y no tengo más nada para decir."

Ayrton Viollaz

"Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que podía pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Que Dios los bendiga", expresó Ayrton Viollaz.



Luciano Pertossi

“Primero quiero pedirle disculpas a la familia de Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada por esto. Nunca quise ni quería participar de una pelea donde falleciera una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo. Siento que lo que ustedes decidan va a ser lo correcto, y le pido a Dios que sea algo bueno para todos”.



Enzo Comelli

“Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando, y también a mi familia, y a todas las personas que fueron afectadas. Falleció una persona de mi misma edad, que tenía toda la vida por delante. Quiero dar disculpas a todos los involucrados, inclusive todas las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario”.