La situación carcelaria en la provincia de Santa Fe preocupa. Ayer, la defensora provincial, Jaquelina Balangione, señaló que en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario hay 70 internas con gastroenterítis a causa de problemas con el agua, por lo que iniciaron reclamos en el complejo de 27 de Febrero 7800. "Hay problemas estructurales, existió una medida de protesta entre las internas porque estuvieron tres días sin agua y se registran unas 70 mujeres con gastroenteritis viral que se atribuye a los problemas en el agua. Hay madres de niños, los chiquitos también están con síntomas”, dijo. Frente a ésta y otras problemáticas en penitenciarías, atribuyó las diferentes situaciones que viven las personas privadas de la libertad a la crisis que atraviesan los ámbitos carcelarios: hay una superpoblación que alcanza a los 3000 presos de más en toda la provincia. También habló de un enfrentamiento entre internos del penal de Coronda.

Carmen Albarenque, de la ONG Mujeres Tras las Rejas, detalló la situación que se vive por estos días en la Unidad 5 -ahora Sub 2-, por la que el año pasado se hicieron planteos sobre la estructura, salud y alimentación, donde hay 70 internas y 4 niñes con gastroenterítis, presuntamente por problemas con el agua, que -según se indicó- atañen a todo el barrio donde está ubicado el Complejo. Ante el reclamo que iniciaron las internas, ayer les dijeron desde la Secretaría de DDHH provincial que se enviarán camiones de agua hasta tanto se solucione el tema de instalación de las bombas.

La nota que se hizo para dar a conocer la situación detalla: "Cuentan con una canilla en el patio. El pabellón está en planta alta y tienen que estar subiendo los baldes. Hoy en día no está para consumo ya que avisaron que está contaminada". Carmen sumó que "esto empezó el domingo a la noche, donde empezaron a manifestar síntomas. El lunes me enteré que también niñes del pabellón de madres. Eran cuatro pabellones con los mismos cuadros", dijo. Y aclaró que para el personal de la unidad hay "agua de bidones". Si bien les indicaron que "es un virus", planteó: "Creemos que es una intoxicación por el agua o por la comida".

Por su parte, Balangione también mencionó que hubo enfrentamientos en el penal de Coronda, y sobre la suma de situaciones, planteó: “Se trata de problemas de distinta índole, todo responde a la problemática de la superpoblación carcelaria, la poca existencia de talleres, de capacitación en oficios como espacios de rehabilitación", enumeró en LT8. Para la funcionaria, se trata de “problemas vinculados a la gestión de las cárceles, la ocupación. La compra de tecnología es bienvenida para cumplir con la ley, me refiero a las requisas para que los presos no tengan celulares, y no puedan ordenar delitos desde las cárceles. El sistema penal quizás no da las respuestas sociales que debería ofrecer. Una gran parte de la problemática de la seguridad tiene que ver con lo carcelario”.

Además, detalló. “Entre ámbitos carcelarios y comisarías, hay unos 3000 presos de más. En Piñero hay 2150 cuando tiene lugar para 1450; en Coronda también hay 800 internos de más. En la Unidad 5, existe una superpoblación carcelaria importante (hay lugar para 170 internas y son 237), todas las unidades de la provincia está con el cupo cubierto y en muchos casos, excedidas. Se deben pensar soluciones para esta situación”, sostuvo.

Sobre lo ocurrido en Coronda, dijo que "se dan las peleas, el calor, el encierro... Hay tres internados en el hospital Cullen, uno sobre todo bastante complicado. Está intubado con una herida en el torax", dijo en LT10.