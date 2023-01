El debate por el pedido de juicio político a los jueces de la Corte comenzó este jueves con fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo en el Congreso. Entre los expedientes que se tratarán en el recinto están los de los cuatro magistrados del máximo tribunal. Mientras que desde la Juntos por el Cambio esperaron hasta último momento y especularon con no dar quórum en la comisión, el Frente de Todos asegura que el objetivo es avanzar respetando siempre los marcos institucionales.



En este contexto, el diputado nacional por el Frente de Todos Juan Manuel Pedrini reconoció que el primer encuentro “fue un momento tenso” y lamentó que él mismo, por la situación, “tuvo una reacción impropia”. En concreto, hizo referencia al cruce que tuvo con el opositor macrista Alejandro Finocchiaro.

Durante el debate, el diputado del PRO criticó fuertemente al kirchnerismo y acusó al espacio de paralizar la actividad del Congreso y atacar al Poder Judicial. Antes esto, Pedrini respondió: “¡No vuelva a faltarle el respeto a mi movimiento, carajo!”.

“Finocchiaro dijo barbaridades. Empezaron agrediendo a los líderes de nuestro espacio. Tuve la reacción que tuve. En última instancia, vinieron a agredir. Me produce una fatiga moral muy grande. No tienen ideas propias. Reproducen lo que primero sale en los medios. Eso es lo que hicieron. No se les cayó una idea más de la que publican los medios hegemónicos”, agregó el diputado en La García.

Y señaló: “El editorial de Clarín de ayer trataba a la reunión de circo y lo repitieron como un latiguillo. Igual estamos conformes. No se iban a sentar, pero lo tuvieron que hacer. Y convalidaron, con su presencia, este juicio político a los cuatro integrantes de la Corte. Quedó muy claro lo que hay por nuestra parte, que es un apego fuerte a los reglamentos internos”.