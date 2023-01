El diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade explicó este viernes que los jueces de la Corte Suprema no están obligados a declarar ante la comisión de Juicio Político, que inició este jueves sus actividades. Sin embargo, pese a no tener muchas expectativas de que esto ocurra, aseguró que para el oficialismo es el panorama “ideal”.



“Los integrantes de la Corte no tienen obligación de asistir a la comisión. Para nosotros lo ideal es que asistan. Pero da la impresión de que, por cómo está la situación, no van a venir. Y quizás, si lo hacen, manden un escrito”, explicó Tailhade en diálogo con AM750, a la par que señaló que no se puede obligar a los acusados declarar, pero sí a los testigos.

En tanto, señaló en líneas generales que “no es una cuestión sencilla". "Toda la vida la Corte tuvo una influencia directa en la calidad de vida de los argentinos", puntualizó. Sin embargo, aclaró que es un aspecto que "la sociedad ve la institución como algo lejano". "Ellos generaron esta brecha a través de un montón de dispositivos, pero sobre todo del lenguaje. Cuando hablan los jueces la gente no entiende”, indicó.

“Hay que tener una idea y saber comunicarla. Más allá de que tenemos a la mejor comunicadora, que es la vicepresidenta, nunca el peronismo se dio un trabajo de este tipo. No estamos iniciando un proceso de juicio político para intentar destituir a los jueces. Estamos haciéndolo para investigar una serie de hechos denunciados”, sintetizó Tailhade.