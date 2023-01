Los contenidos no solo se ven sino que también se comentan. Aún cuando cada vez se vuelven mas personalizados y la imagen de la familia sentada frente a una misma pantalla, al mismo tiempo y viendo lo mismo está en peligro de extinción, lo cierto es que el ser humano sigue necesitando socializar y compartir con otros aquello que disfruta en un TV, una tablet o el teléfono. Claro que ahora lo hace cada vez más a distancia, a través de las redes sociales, con personas cercanas o absolutos desconocidos interesados también en compartir opiniones, visiones o discutir puntos de vista sobre una serie, programa de TV o película.

2022 ya tiene sus resultados: House of the dragon, la serie de HBO Max basada en los libros de George R. R. Martin, encabezó las vistas y menciones del año entre los contenidos de plataformas. En TV abierta, el concurso La voz argentina (Telefe) arrasó en ambos aspectos. Sin embargo, ninguno pudo superar a lo que generó la final de la Copa del Mundo que consagró a la Selección argentina, el evento único más visto y comentado del año pasado.

El Mundial de Qatar 2022 condicionó y alegró la vida de los argentinos durante un mes, aún cuando también provocó sufrimientos de distintas intensidades. El final feliz con Messi y compañía levantado la tan ansiada Copa fue el momento cúlmine del torneo y eso se vio reflejado en el consumo y en las conversaciones sociales de todo lo referido a ese partido, mientras se disputó. Los siete partidos disputados por la Selección Argentina sumaron cerca de 2,7 millones de menciones, las cuales tuvieron un alcance potencial de 6,7 billones de vistas. Obviamente, la final contra Francia resultó ser el partido con mayor número de menciones, con un alcance potencial de 1,7 billones de vistas y con casi 836 mil comentarios. Los dos hashtags más utilizados en Argentina en las conversaciones en redes fueron #MESSI y #Qatar2022.

La guerra de plataformas que se desató en los últimos años tuvo en 2022 un capítulo intenso. La mayor cantidad de servicios de streaming, el aumento en las producciones locales de cada plataforma y la transmisión de grandes producciones y eventos exclusivos fueron determinantes para que esos contenidos tuvieran visionados y menciones record.

En este terreno, la producción de HBO Max House of the dragon encabezó la lista del 2022 entre las series. La ficción que forma parte del mundo de Game of Thrones acumuló un alcance potencial total de 2,4 billones de vistas y 536.400 menciones. Le hacen compañía en el podio dos eventos: la transmisión de los Premios MTV MIAW 2022 de Pluto TV con 1,3 billones de vistas potenciales y 997.900 menciones, y el especial del show Tini Tour 2022: En Vivo desde Buenos Aires a través de Star+, tuvo un alcance potencial de 505 millones de vistas y 49.400 menciones. El Top Ten de contenidos de streaming de 2022 lo completan los VMAs 2022 (Pluto TV), El encargado (Star +), Stranger Things (Netflix), Santa Evita (Star +), Obi-Wan Kenobi (Disney +), Latin Grammy (HBO Max) y El señor de los anillos: los anillos del poder (Prime Video).

En la alicaída TV abierta, los concursos de cocina y de canto, así como los reality shows, acapararon las grandes audiencias del año, y tuvieron su correspondencia en las redes sociales. Durante todo el 2022, los 20 contenidos televisivos argentinos más comentados en redes acumularon un total de 2,6 millones de menciones, las cuales tuvieron un alcance potencial de 4,7 billones de vistas. La voz argentina (Telefe) ocupó la primera posición del ranking, con un alcance potencial de 1,1 billones de vistas y 814.300 menciones. Le siguen Telefe Noticias y Gran Hermano, ambos correspondientes del mismo canal. El Top Ten de la TV argentina lo completaron LAM (América TV), Canta conmigo ahora (El Trece), Intrusos (América TV), La noche de Mirtha (El Trece), Almorzando con Juana (El Trece), América Noticias (América TV) y ¿Quién es la máscara? (Telefe).

Un dato a tener en cuenta es que las “conversaciones sociales” (en redes) de la TV abierta 2022 se dividió en partes iguales entre “entretenimiento y reality shows” y “programas periodísticos” (incluidos noticieros y ciclos de espectáculos).