“Canasta Básica total de una familia de cuatro miembros en mayo, por el INDEC, $360.000, creo que la doctora había dicho $800.000 o una cuestión así. Falso, los datos del INDEC dicen que una familia necesitó $360.000 para lograr la canasta básica”, dijo la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) en un intento de deslegitimar el reclamo de los residentes del Hospital Garrahan, pero los datos referidos por la legisladora son falsos. Ni está publicado el índice de mayo ni es correcto el guarismo.



¿Quién es Juliana Santillán?

Carla Juliana Santillán Juárez Brahim nació en Mar del Plata y es diputada nacional de la Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires desde 2023. Su carrera política comenzó en 2015 como militante de la UCR. Se desempeñó en el área de Diseño y Gestión en Políticas Públicas durante la gobernación de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. Previamente, dentro del mismo mandato, trabajó en la Oficina para la Reforma Municipal del Senado bonaerense, bajo las órdenes del por aquel entonces vicegobernador Daniel Salvador.

En la misma línea que Javier Milei, en 2015 comenzó a ser una recurrente panelista del programa Intratables, donde iba a defender al gobierno de Mauricio Macri y a despotricar contra el kirchnerismo. Ya desde ese entonces solía presentar argumentos sin ningún tipo de respaldo, como lo hace en la actualidad.

Juliana Santillán en Intratables en agosto de 2019. Aún militaba en la UCR. Ese día también estaba en el estudio la gobernadora María Eugenia Vidal.





En sus redes sociales se presentaba como abogada e incluso aseguraba que "iba por su segundo doctorado en derecho", aunque aseguraba "odiar la referencia Dra, porque agrega años y atraza (sic)". Dejando de lado el detalle del error ortográfico, que es más que recurrente si uno repasa sus redes sociales, es importante destacar que Santillán no es abogada, como ella se presentaba.



El título que tiene es una "Diplomatura en Economía Austríaca". Se trata de un curso de 3 meses de duración en la ESEADE, la universidad libertaria fundada por Alberto Benegas Lynch, padre del diputado libertario de igual nombre. El propio Milei ha promocionado a la institución (algo explícitamente prohibido por la ley), que ha hecho publicidad en las calles con la imagen del Presidente.

Santillán y Milei se conocieron en 2018 en un estudio de televisión y comenzaron a tejer una relación que acabó con ella como sexta en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

“Fue en 2018. En el debate televisivo yo estaba del lado de Juntos por el Cambio porque no quería que volviera el kirchnerismo. Pero con Javi hicimos un baile, yo le preguntaba para que él se luciera”, sostuvo la propia diputada en declaraciones a la prensa.



Su rol en la Cámara de Diputados

Más allá de su defensa del modelo libertario, de sus títulos inventados y de su pelea contra los médicos residentes del Garrahan, Santillán es el alfil de Milei en el Congreso para intentar establecer las SAD en el fútbol argentino. En ese afán mantuvo reuniones con diferentes actores, como Sergio Kun Agüero y el magnate Fortster Gillett —con quien se la vio muy cercana— y su apoderado en el país Guillermo Tofoni.



A principios de año protagonizó un escándalo al intentar seducir a un dirigente de un pequeño club de Santa Cruz para convertirlo en SAD. "Es muy importante esto para Javier Milei y me lo dio a mí para que lo gestione", se la oyó decir en uno de los audios filtrados.

Juliana Santillán y el magnate Forster Gillett.





“Hace 4 meses que trabajamos con Federico (Sturzenegger), Garro, Scioli y Cúneo Libarona en esto, que habilita a la inversión extranjera, viene a ser como una especie de fideicomiso”, explicaba sin mucho más detalle la diputada en los audios. “Se presenta ante la IGJ que es el ente que regula y audita a la AFA y se traba un conflicto, no es un juicio. Es una elaboración a propósito que hacemos desde la Justicia para meter el trámite, un papel en la IGJ. Tenemos inversores que vienen de la mano de la liga inglesa. Es un poco la figura que quiere instalar Verón en Estudiantes. Estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club", le aseguró al dirigente.



Hubo allí un claro abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, pues varios ministerios y una diputada nacional actúan en conjunto para presentar un escrito ante la IGJ, con la cual ya arreglaron para que les responda lo que quieren, y de esa manera intentar burlar los reglamentos de la AFA.

El hecho provocó una denuncia de Facundo del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica. "Si esto hubiera pasado durante el kirchnerismo, sería un escándalo", sentenció. La causa recayó en el juzgado federal Nº 6, que es subrogado por el juez Daniel Rafecas.

El cruce de Santillán con una médica residente del Garrahan

Tres médicas residentes del Hospital Garrahan fueron a TN la noche del martes para hablar acerca de su reclamo por una mejora salarial. “¿Se quejaban durante el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?”, interpeló la diputada Juliana Santillán a las médicas. Y es que para algunos dirigentes, legisladores e incluso periodistas la palabra “kirchnerismo” se ha vuelto una estrategia para salir de momentos incómodos y desviar el tema de conversación.

“Yo lo que le puedo responder es lo siguiente: el kirchnerismo no está gobernando”, le contestó Laura Capobianco, una de las médicas residentes del Garrahan. “¿Usted podría vivir con $797.000?”, le añadió la profesional de la salud. No obtuvo respuesta de la diputada.



Santillán intentó justificar los recortes con el argumento de que “hay gastos que no se sabe para qué son”, otro recurso —a menudo sin más pruebas que la palabra— que se ha vuelto moneda corriente para avalar la destrucción de las jubilaciones y el ajuste a las universidades, entre otras tantas cosas. “Controlar esos gastos no es nuestra tarea”, le retrucaron las tres médicas al mismo tiempo.

Santillán siguió interpelando al aire a las profesionales, que no querían que el aumento fuera en forma de bono no remunerativo, sino que impactara de lleno en sus salarios. “Parecería que tienen lo que necesitan y no están conformes”, dijo cínicamente la legisladora. “Yo no puedo alquilar con $800.000 y no es el sueldo que corresponde”, cerró Capobianco.





Una vez que las médicas habían abandonado el estudio, la diputada mostró un mensaje que le había llegado con una placa del INDEC. “Canasta Básica total de una familia de cuatro miembros en mayo, por el INDEC, $360.000, creo que la doctora había dicho $800.000 o una cuestión así. Falso, los datos del INDEC dicen que una familia necesitó $360.000 para lograr la canasta básica”.



Lo primero a destacar es que los datos de mayo ni siquiera se han publicado y los más recientes son de abril. Lo segundo es que el número que dio la diputada es el de la Canasta básica total que marca la línea de pobreza para un adulto solo, no para una familia. Un hogar de cuatro integrantes necesitó en abril $1.110.063 para no caer en la pobreza.

“Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de todos”, cerró la diputada nacional, o sea una política, para desacreditar el reclamo de una médica, o sea de una trabajadora de salud. El “tinte político” es otra de las tácticas utilizadas para desprestigiar reclamos.

