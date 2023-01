#Pantallazos ¿Estás por ver algo? El verano trae los lobos de la peli Teen Wolf: the Movie y de la serie Wolf Pack, que llegan en combo a Paramount+ el 27/1. El mismo día, Star+ subirá la comedia sobrenatural juvenil Darby y los espíritus a su catálogo, que lejos del terror también sumó Ustedes deciden, la comedia argenta en la que Gastón Soffritti hace de un joven actor sin trabajo que prueba suerte como influencer.



#Festivalipsis Del trap fafero de El Doctor al nuevo show con ritmos drill de Luchito SSJ, de la visita de la española Santa Salut a la localía de Homer el Mero Mero y C.R.O. en plan BARDERO$: la segunda edición del festival Nación Urbana se anunció para el 21/2 en Obras y también suma a Ronpe 99, Kamada, Cráneo, Lasser, Sofía Gabanna, Milo J o Soui Uno.

#SessionConAmor Femi (la artista anteriormente conocida como Femigangsta) se abrió un Lonely Fans y subió contenido con varios cambios de ropa... más banda completa y coristas para revisar Capeo, Días como hoy y Dr House entre pasadizos y escaleras industriales. Por otro lado, y luego de celebrar la manija mundialista con su versión de rock fusión del Himno Nacional Argentino, el rosarino Max Artale entregó su Kintsugi Live Session, grabada en Onestudio.

#DeVisitante Fijate que están por caer la popera estadounidense Lauren Jauregui (1/3, Gran Rex), los heavies suecos Katatonia (24/3, El Teatrito), los metaleros finlandeses Stratovarius (26/4, El Teatro Flores) y Apocalyptica (30/4, El Teatro Flores), los folkmetaleros tunecinos Myrath (29/4, El Teatrito), los blackmetaleros canadienses Kataklysm y sus colegas yanquis Deicide (16/5, The Other Place), y los pesados japoneses Abigail (20/8, The Other Place).



#CoverMe Los Pericos y La Delio Valdez se arrimaron para hacer versión a mil manos de Vete ya, del mexicano Raúl Enrique de la Mora, y sumaron video con historia de desencuentro y reencuentro amoroso protagonizado por carnavalescas marionetas y personajes lisérgicos entre las callecitas de Oaxaca. Y Mel Muñiz sumó cover de Chavela Vargas para su EP Ensueño de una tarde de verano.







¿Quedaste manija? Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestro newsletter para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.