Ucrania amaneció sin electricidad este viernes por un bombardeo ruso. El ataque masivo con misiles sobre Ucrania del día jueves volvió a dejar al país en situación de emergencia energética, según informó hoy Ukrenergo, la empresa reguladora nacional de energía.

"La Federación de Rusia lanzó hoy un ataque masivo con misiles contra el territorio de Ucrania. El enemigo lanzó 55 misiles" desde el aire y el mar, dijo por Telegram Valerii Zaluzhnyi, un teniente general ucraniano comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, miembro del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

Zaluzhnyi agregó que sus fuerzas "destruyeron 47 misiles de crucero, 20 de ellos en el área de la capital." Como resultado de estos ataques, "la producción de electricidad en las centrales eléctricas operativas no puede cubrir completamente el consumo”.

El ataque fue realizado con misiles y drones rusos y también mató al menos once personas. El jefe de las fuerzas armadas ucranianas precisó que tres de los misiles rusos no derribados no lograron impactar contra su objetivo, lo que significa que, según él, solo cinco de ellos cayeron en el lugar previsto por las fuerzas rusas.

La fuerza aérea ucraniana precisó en su canal de Telegram que entre los 55 misiles "de alta precisión" había dos de tipo KH-47 Kinjal y cuatro KH-59, lanzados desde aviones Mig-31 y Su-35 respectivamente.

Según la misma fuente, los bombardeos también se efectuaron desde cazas Tupolev-75, situados más lejos del mar Caspio, y desde submarinos rusos, ubicados en el mar Negro.

Ayer viernes las tropas de Rusia y Ucrania batallaron fuertemente en el este y noreste ucraniano con fuego de artillería y bombardeos aéreos, en el contexto en que Kiev se prepara para resistir un posible contrataque de Moscú, sirviéndose que los tanques alemanes Leopard 2 que pronto recibirá el presidente Volodomir Zelenski.