En un largo camino de tierra, el viento levantaba las páginas de una revista que comenzaba a taparse con el polvo. Es cuando, sin pensarlo, uno enseguida curiosea aunque sea el título de lo que otros tiraron, o lo levanta con la excusa de salvarlo para evitar que se arruine, total alguien lo puede aprovechar. Pero las casualidades no existen, se suele decir, y es que en medio de la pampa húmeda, con el silencio del campo afuera, caída de alguna chata cargada de cosas para tirar en el basurero del pueblo, estaba la revista que distribuyó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires al cumplirse el centenario de la campaña al desierto en 1979.

Allí se contaba a los estudiantes de entonces que el gran salto de progreso argentino “lo dio el impacto del flujo de capitales británicos, las corrientes inmigratorias, especialmente provenientes de la Europa meridional, la incorporación de grandes extensiones de tierras vírgenes, luego de arrancar al salvaje. Veinte mil leguas para enriquecer a cincuenta millones de hombres libres y entregarlas en aguinaldo al país”. Una edición ilustrada por el historietista Víctor Hugo Arias con frases de algunos de los protagonistas, como Estanislao Zeballos o Julio Argentino Roca, tales como “los indios acuchillados, deshechos, sin poder resistir aquella tormenta de acero, huían conmoviendo el valle con sus rugidos de fiera”. Resalta que “uno de los primeros problemas que se atacó fue la conquista del Desierto y el consecuente exterminio de los que hasta entonces eran sus dueños: los indios. Para incorporar esas tierras a la explotación agrícola y ganadera”

La blanquitud que había soñado la generación del ochenta para un Estado en conformación, de a poco se empezaba a cumplir. Una de las migraciones favoritas del nuevo régimen era la alemana. A fines del siglo XIX y principio del XX, la mayoría de los germano hablantes que se establecieron en Argentina se quedaron en la provincia de Buenos Aires. En 1895 el 31 por ciento de los alemanes vivía en Capital y el 18 en la provincia. El 26 por ciento se fue a Santa Fe y el 11 se instaló en Entre Ríos.

En 1905 los alemanes Richard Petersen, Hermann von Freeden, Carlos Aue y otros quince realizaron una campaña para recaudar fondos, con el fin de brindar asistencia a sus compatriotas recién llegados. Había más de 200 mujeres miembros de la Asociación Alemana, que realizaban donaciones con cifras importantes desde su fundación en 1896. Gracias a esa recaudación pudieron comprar un inmueble de veinte habitaciones en el barrio de Recoleta. Esta historia la detalla Benjamín Bryce en su libro Ser de Buenos Aires.

Los alemanes fundaron sociedades de socorros mutuos, hospitales, asociaciones para la protección de inmigrantes, en fin, tenían un país amigo que les daba la bienvenida con la única condición de argentinizarse. El lema decía “adaptarse, triunfar y permanecer en Argentina”.

Durante la primera guerra mundial, el Hogar de Marinos Alemanes hacia publicidad en la prensa alemana de Buenos Aires con la frase ¡Den trabajo! De esa forma lograron ubicar a mil doscientas personas. El Estado argentino subvencionó hospitales dirigidos por inmigrantes. Con un guiño de confianza, le otorgaba una parte de los ingresos generados por la Lotería de Beneficencia Nacional y también la ciudad de Buenos Aires eximía a la Sociedad Alemana del pago de impuestos inmobiliarios, brindando también un apoyo al Hogar de Mujeres Alemanas, según informaba el Jahres-Bericht des Deutschen Hospitalvereins in Buenos Aires de 1896 y 1897. También se otorgó beneficios a los germanohablantes involucrados en la educación, que eran la clase alta, directores de bancos o empresas alemanas como cervecería Quilmes y Palermo.

La escuela Alemana Cangallo pasó a ser la más grande de Buenos Aires. En 1908 su director Reinhold Gabert estimaba que cien mil compatriotas vivían en Argentina y lamentaba que “el numero aumentaría considerablemente si una gran proporción de los descendientes no hubieran abandonado su lengua materna y no se hubieran sumergido en la población latina”.

Para 1911 las escuelas se argentinizaban decorando con cuadros de San Martin o Belgrano, junto al kaiser alemán, y las dos banderas. Un libro de lectura publicado por la Asociación de Maestros Alemanes de Buenos Aires 1925, advertía a los jóvenes que si rechazaban su etnicidad no honrarían el nombre de su padre y no conseguirían el amor de su madre. Y agregaba: “Y el que niega su germanidad, es un desgraciado, no es un hombre. Oye mi advertencia, que es siempre: recuerda que eres alemán”.

No eran los únicos que llegaron en bandeja de plata. Jens Maarbjerg Henriksen Lauring , un danés que nació en 1888, se embarcó hacia Argentina en 1911, con veinticuatro años. El aventurero llegó a tener más de veinte mil hectáreas en tierra cercanas a El Chaltén. Otros daneses se establecieron en el lago Viedma o en plena cordillera de los Andes. Su hermano menor Magnus Heriksen Lauring también se estableció a principios del siglo XX en la Patagonia. Escribió sobre su encuentro con un campamento indígena de los gunún akuna, tehuelches, de los últimos toldos que se alzaban en ese territorio “inhóspito”. Como escribió en su libro Un gaucho danés por la Patagonia, “todo europeo que llegaba a esas tolderías era bien recibido, los más ancianos se decía que tenían ciento cuarenta años”.

Habían quedado dentro del campo de un terrateniente y debían trabajar arriando o bañando las ovejas, haciendo lana, domando caballos. Durante la visita del danés se produjo el fallecimiento de un abuelo y las palabras solemnes de otro para despedirlo fueron “ahora vuelve a la tierra nuevamente”. Magnus escribió que “los asentamientos bajos ya habían sido tomados por los llamados humanos civilizados, ni siquiera más arriba podían conseguir la paz. Parecía como si esta gente naturalista no tuviera derecho a existir”.

A lo largo y ancho de este vasto territorio se vendieron a precios muy accesibles tierras donde se establecieron colonias, dando contención y un lugar donde establecer a los que llegaban de países muy lejanos.

Con la creación de los estados provinciales, en el siglo XX se crearon las banderas representativas de cada lugar. La provincia de Neuquén convocó al artista Mario Aldo Mástice, un hombre de origen italo-español que, apreciando el paisaje cordillerano, decidió que las dos cosas que no podían faltar en el escudo y la bandera, era un árbol de pewén y el volcán Lanín. Una paradoja si se piensa que son dos elementos naturales sagrados para los que quedaron fuera del proyecto de país y hasta hoy luchan por que los gobiernos reconozcan su preexistencia y el derecho a habitar los lugares que les corresponden por su ancestralidad.

Días pasados se dio a conocer una orden de desalojo dictada por el juez Diego Bonorino y llovieron los pedidos al gobernador neuquino Rolando Figueroa para que se ponga los pantalones y detenga el desalojo de los Lof Kinxinkew y Melo de esa provincia. El desalojo es una orden que desconoce el derecho a la propiedad comunitaria contemplada en el artículo 75 de la constitución nacional. En tiempos donde llueven órdenes de desalojo, se sumó esta semana el del Lof El Sosneado, en Arroyo Blanco, provincia de Mendoza. Todos hacen oídos sordos a eso de garantizar el derecho al territorio de las Primeras Naciones, así llamadas porque existían antes de la conformación de los Estados, con idioma y cosmovisión propias.

Es que la oralidad permanece viva, con las abuelas, las pillán kuse, caminando hacia el volcán Lanín para rogar, pedir en un nguillatún la fuerza espiritual para que el hombre blanco al fin entienda. Buscan, las abuelas, una convivencia pacífica donde nadie quede desplazado, que sus hermanos puedan resistir a los atropellos en nombre del progreso.

Uno de esos hermanos era Manuel Quilaqueo. Cuando le tocó salir del campo, en la década del cincuenta, se prometió jamás volver. Había quedado fuera del mapa, en tierras privadas. Se despidió de una casa de adobe, un galpón y un perro blanco. En la ciudad, el cartel a la entrada decía bienvenidos, pero como Quilaqueo no sabía leer, nunca supo lo que significaba ser bien llegado. Caminó unas cuatro leguas hasta encontrarse con un changarín que mordía un palito en una parada de colectivo, No le entendió el saludo en lengua, pero se quedó callado. Resultó ser un chilote buscando trabajo y una cueca donde descargar la amargura de los sin tierra.

Desde don Manuel, todos los Quilaqueo han estado llegando con un bolsito de mano, rebalsado de esperanza, ropas viejas y alguna canción. Esbozándole una sonrisa forzada al cartel de chuncanos, forasteros, treceranchistas, pajueranos, intrusos, terroristas. Todavía no saben el fin de la escapada. Cuándo hay que dejar de tener miedo a la pueblada criolla, que los acusa de usurpadores. El desamparo, la migración constante, la duda sobre la autenticidad de los que siempre estuvieron y resisten para preservar lo que es de todos, sin tener ellos derecho ni a un lugar donde morir.