El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró ayer que si el presidente Alberto Fernández decide presentarse para su reelección este año ningún otro dirigente del espacio del Frente de Todos debería presentarse en la contienda electoral. "El espacio de representación del Gobierno debe quedar solamente para una persona. Esto significa que, si el Presidente tiene la voluntad de ir por la reelección, ningún ministro ni representante del espacio debería competir", afirmó Capitanich.

En paralelo, destacó que "el ministro de Economía (Sergio Massa) podría ser candidato a presidente, aunque no dijo nada", y que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, "manifiesta intenciones". Además, aseguró que la idea de que se presente un gobernador "requiere un poco más de densidad en el debate" y que "Cristina Kirchner es la principal referente" pero "ha fijado una posición pública de no ser candidata".



En declaraciones televisivas, Capitanich contó cuál será su rol en la disputa electoral. "El primer desafío que tengo es el compromiso con mi provincia por la reelección, pero no quiero sustraerme del debate nacional". "En virtud de formación y experiencia, creo que uno puede aportar en el debate", sostuvo el mandatario. Por últimio, analizó que "no es razonable pensar que en el Frente de Todos haya tres candidatos".