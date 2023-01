Para Carina y Waldo

La perfección del soneto es única. Se compone de dos cuartetos y dos tercetos. En los dos primeros hallamos la referencia poética general del tema a evocar, es decir, su universal amor, muerte, traición, compañerismo... que luego explotará con la extroversión del poeta, en las dos últimas estrofas. Así, los antiguos anteponían la naturaleza humana al punto de vista, siempre ególatra, siempre individualista y particular.

Ha fallecido mi viejo, un gran lector del diario. Y el párrafo anterior es una muestra lapidaria de que nunca podría escribir sobre él. Precisamente los hijos de la proto-burguesía castellana, en la Baja Edad Media, despedían a sus padres con un soneto laudatorio a modo de oración, distinto al “Dolce stil novo” itálico, más proclive a cuestiones amorosas. Yo, sin siquiera ser un burgués, solo puedo recitar lo que enseño en el trabajo, lo cual me llena de frustración, a la par del dolor por el que transcurro en estos días. Y a cuenta del tiempo en el que aconteció su agonía, en una de las reuniones con mis hermanos (somos tres), sucedieron dos aseveraciones que motivaron mi atención y resultaron el motivo de estas difíciles líneas.

En medio de las conversaciones sobre la suerte de papá y las incidencias en la salud de mamá -deteriorada por una enfermedad crónica-, el menor prorrumpió las especulaciones elevando la voz y en tono casi teatral dijo: “El viejo es el amigo que yo elegí”. Creo que tanto él como mi hermana mayor no advirtieron la cara de asombro mía. Ni en tres vidas se me hubiese ocurrido tal elección. No porque mi padre fuera un mal tipo, todo lo contrario, pero siempre me puse lejos, para acertarle con las piedras. El problema de los hijos varones como dicen que, al parecer, no es el de mi hermano. Bien por él.

Mi hermana coordinaba y conciliaba en la reunión. La destreza de sus años de médica y el haber pasado por un episodio bravo de salud, le otorgaron una cierta autoridad en los temas de vida o muerte. Ante el estallido del “benjamín” no realizó ni un gesto. Lo pétreo de su cara hizo notar la correspondencia de sentimiento, reflejado a la postre, en las palabras de despedidas, impecables, como una buena hija de papá. “Te amo, sos mi ejemplo a seguir”, apuntó.

Y por último, yo, el complicado. El que estudió algo raro, el que decidió una vida, por períodos, apartada de vos y de mamá. El que no se aguanta un solo día la convivencia con la familia de origen. El que no participa en las alegrías, ni de los festejos. Pero el que sí comparte dos cosas con vos, papá; la primera, la barba, tupida, frondosa -la mía más que la tuya- . Es siempre versionada en nuestra intimidad, la historia que una vez osaste sacártela, no te conocí –tenía dos años- y nunca más volviste hacerlo. Y la segunda, la fe por el marxismo-leninismo. Abrazaste el comunismo a los doce años en tu norte cordobés natal y a ese infierno rojo partiste, el mismo que envolvió a Lenin, al réprobo de Trotski (como lo llamaba Fruttero), a Mao, al Che, a Fidel, a Vallejo, a Neruda y a Camilo Cienfuegos, aquel hijo de sastre y profesor de filosofía. Una vez me preguntaste puteando por qué Evita nunca se cruzó con el Che, y yo te respondí que sí lo hizo con Arlt.

Marcela, mi compañera de vida, te dedicó unas palabras de despedida. En ellas te da las gracias por apropiarse de una parte tuya. Curioso, nunca lo vi así, más allá del parecido físico que nos unió. Pero volviendo al principio, al acto de ofrenda de un hijo frente al despojo paterno, te revelo lo que escribí en la página de la sala funeraria, a casi 500 kilómetros de tu final. Su estructura, ni por asomo se asemeja a un soneto:

Te vas, volvés a la tierra como polvo

Ahí nacerá una planta, que comerá un animal

Y se reiniciará el ciclo

Tal como lo rezó Marx

Chau Papá