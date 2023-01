El líder mapuche Facundo Jones Huala fue detenido este lunes por la madrugada en un operativo realizado por la policía de la provincia de Río Negro en la ciudad de El Bolsón. El lonko de la comunidad Pu Lof Cushamen se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero pasado, tras haber sido liberado de una cárcel de ese país, aunque luego la Corte Suprema de Justicia del país vecino revocó el beneficio.



Jones Huala fue detenido cuando se encontraba escondido en el quincho de una vivienda del barrio La Esperanza, en El Bolsón. El líder mapuche tenía vigente una alerta azul de Interopl, con el objetivo de concretar su detención, en el marco de una investigación que se le sigue en Chile y por la que tiene una condena a seis años de prisión por el incendio de una estancia en ese país y la tenencia de armas de fuego.

El líder mapuche había sido beneficiado en enero de 2022 con la excarcelación del penal chileno en el que se encontraba detenido desde hacía varios años.

Sin embargo, días más tarde un fallo de la Corte Suprema de Chile revocó la medida y ordenó que se retrotraiga la liberación. Desde ese momento, el líder de la agrupación conocida como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo.

El gobierno de la provincia de Río Negro informó que el juzgado federal de Bariloche “mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen de Chile” que emitió la alerta, y que en unas horas definirá cómo se avanza con el pedido de extradición.

Facundo Jones Huala y las idas y vueltas de la Justicia chilena

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Chile revocaron en febrero de 2022 la sentencia dictada el 20 de enero del año pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que había permitido la salida de Jones Huala de esa cárcel en libertad condicional.

Entre los argumentos del fallo, firmado por cinco jueces --uno de ellos se pronunció en disidencia-- se sostiene que la condición de miembro de un pueblo originario no era suficiente para aliviar la pena en el tipo de delito por el que se lo juzgó. La decisión de una de las salas que componen el máximo tribunal revertía el fallo de enero de 2022, y en consecuencia también el proceso que había iniciado su defensa para que el lonko de la Pu Lof de Cushamen pudiera cumplir en la Argentina su condena en libertad condicional hasta 2024.

Jones Huala fue condenado en 2013 a 9 años de prisión por los delitos de incendio --en el fundo Pisu Pisué, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos donde él afirma no haber estado presente--, y portación ilegal de arma de fuego. Entre los argumentos del fallo, el tribunal planteó en su momento que su calidad de indígena no era suficiente y que no se cumplían "avances en su proceso de reinserción social".

Jone Huala había recibido el beneficio de la libertad condicional en enero de 2022, por lo cual había iniciado los trámites para volver a la Argentina.

En octubre de 2021 la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado su libertad condicional al plantear que el condenado "no es parte de un programa de intervención psicosocial y que se niega hacerlo por estimar que ningún programa se ajusta a sus necesidades culturales".