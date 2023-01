El intendente de Avellaneda y el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi pidió ir a unas “primarias amplias” de cara a las elecciones 2023. “Tenemos una dificultad que tiene que ver con haber puesto en concepción ideológica la unidad del Frente de Todos. Una unidad que fue electoral, que generó un frente táctico”, advirtió por AM750.

“Ahora tenemos la oportunidad de debatir en una primaria que tendrá que tener distintos candidatos con características que representen lo amplio del Frente de Todos. Ahí está la voluntad popular que define”.

“Hay discusiones que son necesarias darlas. No nos vamos a quedar a mitad de camino. El debate de la deuda va a tener que estar sí o sí. O como recuperar el salario de los trabajadores durante el Gobierno de Mauricio Macri. Me parece que eso va a ser bueno para el Frente de Todos” añadió.

Por otro lado, Ferraresi se refirió a la última gran discusión que atraviesa el Gobierno, que surgió después de haberse conocido un reclamo del ministro de Interior, “Wado” de Pedro al Presidente Alberto Fernández por no haber sido convocado a una reunión con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, y organismos de Derechos Humanos.

“Lo de Wado sale por un off. Es una de las cuestiones más dañinas que hay. No hay que hacer sobre un off un escándalo. Es un off. Nadie verifica, nadie sabe, nadie supo. Discutir sobre estos temas me parece menor”.

En contracara, reclamó “discutir las cosas que hizo y hace Wado". "Ha puesto en marcha políticas de desarrollo. Me parece que hay que poner en valor lo que un ministro hace todos los días. Los off habría que descartarlos de la política”, sintetizó.