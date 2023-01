Cuando Argentina anotó el último penal en el Mundial Qatar 2022, Leo Messi conquistó el máximo logro de su carrera: coronarse como campeón del Mundo, un momento con el que había soñado más de una vez. "Presentía que Dios tenía esto guardado para mí y estaba esperando el momento. Y no hubo mejor momento que este, al final de mi carrera y cerrando mi etapa profesional", contó el capitán de la Scaloneta.

Minutos después del final del partido, Messi se encontró con el trofeo que esperaba levantar desde que pateó sus primeras pelotas en su Rosario natal. "La Copa me llamaba, me decía 'vení, agarrame'. La vi ahí, que brillaba y resaltaba en ese estadio hermoso. Tenía que besarla", relató el delantero respecto al instante siguiente al triunfo en el que las cámaras de todo el mundo lo captaron cuando acariciaba y besaba la copa.



"Qué mirás. Andá pa' allá bobo"

El Mundial dejó todo tipo de momentos para el recuerdo. Videos virales, memes y hasta canciones. Y sin dudas uno de los que más trascendió fue la icónica frase "andá pa' allá bobo" que disparó el rosarino tras el partido contra Países Bajos. Messi contó en declaraciones a Urbana Play que esa frase fue espontánea y que le salió de modo "natural". Y confesó que al ver las repercusiones que generó no se sintió a gusto con aquella escena.

"No me gusta lo que pasó con el 'andá pa' allá'. No me gusta dejar esa imagen, pero salió así, había mucho nerviosismo", agregó Leo, quien recordó que "habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador (Wout Weghorst) y un par más, momentos de tensión y cruces, también la calentura con el árbitro" del encuentro.

Diego Maradona, la ayuda desde el cielo y el hit "Muchachos"

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa o que por lo menos vea a la Argentina campeón del mundo, con lo que amaba a la Selección. Hubiese sido linda esa foto", expresó Lio.



De todos modos, el capitán de la Scaloneta dijo que sintió el Diez había "empujado" para que la Selección se consagrara campeona del mundo por tercera vez en su historia. "Creo que desde arriba, tanto él (Maradona) como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí, hacía fuerza para esto", destacó.



A un mes de coronarse en Qatar 2022, Leo Messi contó que no volvió a ver la final contra Francia, pero sí resúmenes, algunas jugadas y los festejos de la gente al ritmo de "Muchachos", canción que al capitán de la Selección le gusta mucho desde antes incluso del Mundial. "Poco a poco la gente la fue cantando más y se hizo viral, en el Mundial la cantaban los argentinos y todo el mundo, aunque no sepan español", detalló.

Cómo fue la vuelta al país y los festejos con la gente

La vuelta a Argentina duró más 20 horas, pero la espera no impidió que los jugadores sientan el cariño de la hinchada. "Que haya gente sorprendió mucho, llegamos a Ezeiza y estaba lleno, nos costó llegar al predio que estaba al lado. Me levanté, prendí la tele y ya estaba lleno el Obelisco", recordó Leo.

"Fue hermoso volver de esa manera, fue un viaje largo, parecía que salíamos apenas terminaba el partido, pero estuvimos en el hotel como siete horas, después estuvimos seis o siete horas hasta Roma y después 13 más. Tuvimos un viaje extraordinario", completó.

Luego, la caravana "fue una locura, porque ves la felicidad de la gente, grandes chicos, de todas las edades, la felicidad que tenían era inexplicable, se les veía en la cara. Era una locura de gente, hubo 5 millones y no pasó nada".

Tras varias horas en el micro descapotable, los comentarios en las redes sociales apuntaron las quemaduras solares que los jugadores iban a tener si no usaban protector solar. "No te dabas cuenta, cuando llegue a casa estaba todo rojo, todo insolado, hecho mierda. Estuve dos días medio mal y con el bajón de todo lo que había pasado", aseguró Messi.



