Ángel Di María, uno de los héroes de la consagración argentina en Qatar, confirmó este lunes que seguirá jugando en la Selección y que intentará llegar a la próxima Copa América, a disputarse en Estados Unidos el año que viene, a la vez que reveló detalles de la final del mundo ganada a Francia el 18 de diciembre.

"Dejar ahora es cortar esa alegría de poder disfrutar ser campeón del mundo con la gente, de vivir todo lo que se está viviendo. Me siento bien, cuando sienta que no doy más daré un paso al costado. Intentaré llegar a la Copa América y si no, me bajaré antes, pero quiero seguir estando", confesó el rosarino en una entrevista con TyC Sports.

Di María por izquierda: la jugada maestra de Scaloni

Di María, que estará cumpliendo 35 años el próximo 14 de febrero, también habló de la final de Qatar 2022, donde fue una de las grandes figuras del encuentro junto a Alexis Mac Allister y Dibu Martínez y en la que arrancó jugando por izquierda para sorpresa de propios y franceses.

"Ni yo me esperaba jugar por izquierda en la final, tampoco ser titular. El equipo venía jugando bien, haciendo bien las cosas, pero Scaloni volvió a confiar en mí en una final, volvió a decidir ponerme de titular. En los entrenamientos me sentía muy bien", reveló Fideo, quien tras lesionarse con Polonia en la fase de grupos se perdió los duelos de octavos y semis, mientras que jugó apenas ocho minutos en cuartos contra Países Bajos.

"Me enteré en la charla antes de salir para la cancha, cuando dio el equipo. Cuando me vi por izquierda pensé que (Scaloni) se había confundido, pero después explicó que por ahí íbamos a hacer daño, que por ahí me iba a divertir e íbamos a hacer la diferencia porque era el punto más flojo de ellos. Fue de esa manera. Es un poco sacarse el sombrero a un entrenador que en cada partido plantea cosas diferentes y lo hace porque terminan siendo de esa manera", añadió Di María sobre la jugada maestra del entrenador argentino.

El gol del 2-0 y el estudio del arquero Lloris

En cuanto a su gol, el del 2-0, el zurdo explicó por qué definió de esa manera: "Yo ya sabía que el arquero (Hugo Lloris) salía siempre muy rápido, me lo habían dicho porque me gusta picarla, pero en esta circunstancia venía muy rápida, él también y vi que tenía el defensor así que intenté de que le pase un poco por encima del arquero. Sacando a Leo, que hace todo fácil, a los demás se nos baja un poco la persiana cuando hay que pensar mucho. En ese momento, como vino intenté cruzarla solamente y que pase por encima del arquero, pero la magia vino por los tres del medio: lo único que tuve que hacer fue empujarla. La maravilla del gol fue la jugada que hicieron entre Julián, Alexis y Leo. Va a haber goles y goles en finales pero como este no creo, con tanta calidad, con tanta frescura. No sé cómo describirlo, fue una jugada espectacular".

Los festejos y los momentos difíciles

El jugador de la Juventus, donde suma 5 partidos y 2 goles como campeón del mundo, también se refirió a la diferencia entre lo sucedido en Qatar y sus peores momentos con la Selección: "Es difícil de caer en que somos campeones del mundo, caigo cuando miro los festejos, cuando veo el gol de Montiel. En esas cosas me doy cuenta, pero si no es difícil caer en la cuenta de lo que logramos. En lo personal, después de tanto sufrir, de chocar contra la pared, ahora que se logró es difícil de caer en que somos campeones del mundo, algo que muy pocos jugadores lograron".

"Tuve dos momentos difíciles. Después del Mundial de Rusia 2018 me replanteé muchas cosas, veía sufrir mucho a mi familia y se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. El otro fue después de perder la semifinal con Brasil de la Copa América 2019, tenía pensado y había casi decidido dar el paso al costado", declaró.

La anécdota con Messi y la Copa en Lusail

Por último, Fideo contó una divertida anécdota de los festejos en el estadio Lusail, junto a Messi y la famosa Copa "trucha". "Yo tenía una Copa y me sacaba fotos con mi familia y vi que Leo estaba dando la vuelta olímpica con otra. Pensé que yo tenía la trucha pero tenía dos hombres de FIFA al lado que me dijeron que yo tenía la original. Después fui y me reía con Leo porque le conté que hizo todo con una que no era", reveló entre risas el gran campeón del mundo.