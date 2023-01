El PRO y el radicalismo son los dos grandes bastiones de Juntos por el Cambio, pero la fundación del frente opositor tuvo una actriz que muchas veces busca ponerse en un lugar de reparto, pero finalmente adquiere centralidad de cara al final de la película. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a reunirse con el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, Gerardo Morales, en este caso para encontrar a los equipos técnicos de política exterior que trabajan con ambos dirigentes.

“Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya fueron”, dijo Lilita a finales del año pasado, cuando su armado interno a la par del jujeño se oficializó públicamente. Con el titular de la UCR Nacional, que por estas horas también tiende puentes con Horacio Rodríguez Larreta, a quien respaldó defendiendo al ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, luego de que se conociera su viaje a Lago Escondido.

Este principio de unión táctica entre la CC y el radicalismo no está materializado en la provincia de Buenos Aires. Andrés De Leo, senador por la sexta sección electoral y miembro de la Coalición Cívica, aclaró a este medio que, hasta el momento, “el acuerdo traza lineamientos generales de estrategia electoral nacional” pero que “hasta ahora no hay repercusión ni bajada de línea en la provincia”.

"En tanto y en cuanto estén representados los valores y objetivos de la Coalición Cívica y Lilita entienda que pueda ser candidato, no habría ningún obstáculo para que esto ocurra", señaló el legislador provincial en referencia a la carrera presidencial de Gerardo Morales. Ahora bien, días atrás la propia Carrió se expresó sobre la posibilidad de encabezar una boleta que la ubique en la Casa Rosada. Esto no pasó por alto para De Leo, quien remarcó que para hablar de nombres "falta mucho" y que, justamente, "Lilita manifestó que no descarta ser candidata a presidenta".

Senador provincial André De Leo junto a Elisa Carrio

La Unión Cívica Radical bonaerense es presidida por el marplatense Maximiliano Abad, quien hace unas semanas lanzó su precandidatura por la gobernación y se ubicó en el centro de una escena en la que hasta los propios precandidatos del PRO empiezan a verlo como un potencia compañero de fórmula.

En el órgano partidario que encabeza el diputado provincial se jactan de estar “ordenados” y sin internas. A fines del 2022, Andrés De Leo estuvo reunido con Abad, pero aseguró que, tanto con él como con otros sectores del radicalismo, la Coalición Cívica tiene “una excelente relación”. “El año pasado hemos hablado y hecho un balance del año y lo que queremos para Juntos”, relató el senador sobre aquel encuentro con el dirigente radical llevado a cabo en Bahía Blanca, pero aclaró que “hablar de estrategias electorales es prematura porque habrá que ver que aspiraciones y candidaturas plantea cada uno de los espacios”. “Hay que ir paso a paso”, resumió.

La amplitud de los acuerdos políticos dentro de la coalición opositora volvió a quedar dentro del ojo de la tormenta a raíz de las diferentes lecturas que genera el rol electoral de Javier Milei, quien aún no tiene una figura que compita por el sillón de Dardo Rocha. Martín Tetaz, quien también se anota en la carrera por la gobernación desde el sector radical liderado por Martín Lousteau, propuso un “acuerdo político” con el líder de La Libertad Avanza. Para De Leo, la voluntad de dialogo se expresa, pero advierte que el dirigente libertario aún “no ha manifestado vocación de diálogo, por lo menos a nivel nacional”.

Un territorio complejo



Como dirigente bonaerense, el legislador y precandidato a intendente de Bahía Blanca por la Coalición Cívica, De Leo pone el acento en la complejidad del territorio provincial y considera que "las realidades seccionales o distritales no siempre condicen con la realidad nacional" lo cual hace que “las estrategias electorales resultan difíciles de afrontar en la provincia de Buenos Aires". “Muchos dirigentes que se han sumado a los libertarios, tanto a Espert como Milei, tienen vocación de unificar fuerzas” con Juntos, señaló De Leo, y enfatizó que eso “seguramente” posibilitará acuerdos para “llevar una lista con un candidato a intendente” en algunos municipios.

“Javier Milei no ha expresado la intención de tener una estrategia electoral para echar al kirchnerismo”, afirmó el senador lilito en continuidad con su análisis acerca de la situación de La Libertad Avanza en el mapa bonaerense. Según su lectura, esto no se condice con la realidad territorial de la provincia. “Vemos que en los electores hay una mirada distinta respecto a derrotar al kirchnerismo”, ante lo que “habrá que ver en el territorio a los dirigentes que representan a los libertarios y que estrategia pretenden llevar”, señaló De Leo.

Con todo, el referente de la Coalición Cívica entiende que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, más allá de algunas disputas internas que se amplifican en medios y declaraciones altisonantes. “Vamos a entrar al octavo año de Juntos por el Cambio y pasamos por situaciones electorales difíciles, como perder elecciones, o ir a PASO en las elecciones 2021, y sostuvimos la unidad, trabajando muy fuerte”, destacó el senador.