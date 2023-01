Al menos 15 estudiantes de una escuela de primaria ubicada en el municipio de Guanajuato, en la región central de México, se intoxicaron por consumir clonazepam por un reto viralizado a través de TikTok.

La novedad sobre el hecho fue confirmada por el Gobierno municipal a través de un comunicado publicado este lunes. “Se presume que las y los estudiantes ingirieron el medicamento como parte de un reto que se ha vuelto viral en redes sociales”, afirmó el escrito.

El 25 de enero pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mexicana alertó a los jóvenes del riesgo que conlleva un reto que se ha hecho viral en la mencionada plataforma de videos.

El juego, llamado "El que se duerma al último gana", consiste en consumir medicamentos controlados que inducen al sueño y tratar de aguantar en vilo el máximo tiempo posible.

"El consumo inadecuado, sin supervisión médica e irresponsable de fármacos con propiedades ansiolíticas como clonazepam, tiene efectos secundarios que van desde la somnolencia, mareos y náuseas hasta pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones", dijo la Cofepris en un comunicado.

Las autoridades de Guanajuato, capital del estado que lleva el mismo nombre, informaron que la mañana de este lunes recibieron la llamada de una mujer que pidió ayuda porque dos alumnos de primaria estaban intoxicados.

Al llegar al lugar, las autoridades identificaron a 15 estudiantes, de entre 10 y 11 años, con síntomas de intoxicación por clonazepam, por lo que fueron trasladados a distintas clínicas para valorar su estado de salud.

Este fenómeno crece de forma alarmante en México: solo en enero, se reportó más de una veintena de casos de jóvenes intoxicados al poner en práctica este reto viralizado en TikTok. En tanto, las autoridades mexicanas identificaron en 2022 alrededor de 500 incidentes de menores de edad derivados de este tipo de retos.

Santa Fe: atribuyen la muerte de una nena a un “desafío” de TikTok

A mediados de enero, la Justicia de San Lorenzo comenzó a investigar el caso de Milagros, una niña de 12 años que fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez. Su familia asegura que la niña murió mientras intentaba realizar un reto viral de la red social TikTok y alertó sobre ese tipo de contenidos y sus riesgos.

Fiscalía tiene secuestrado el teléfono de la nena, que fue hallado en la escena del hecho, e informó que "no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros".

La tía, Laura Luque, quien alertó en la red social Facebook sobre el motivo de la muerte , contó que el "blackout challenge" quedó grabado a través de una videollamada grupal y que hubo “tres intentos” antes del fatal desenlace.

Mediante un enlace que recibió en TikTok, la niña había sido convocada a realizar el desafío "blackout challenge", un reto viral que consiste en que el participante se graba mientras contiene la respiración el máximo tiempo posible hasta el desmayo.

Luque contó en Canal 3 que la nena "hizo tres intentos. En dos no funcionó, pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”.

La tía de la adolescente relató que la niña fue encontrada por su padre cuando volvió a su casa después de trabajar. Estaba “colgada de una soga". "Se sabe que ella recibió un enlace de TikTok, que estaba en videollamada con unas compañeritas. Seguimos sin entender por qué lo hizo”, dijo.

