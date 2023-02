“Debemos ser consumidores cada vez más críticos, exigentes y responsables”, dijo Esteban Giovanini, jefe de Auditoría y de Laboratorio de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud, ante la intoxicación por el consumo de carnes y achuras que provocó la internación por infección de Salmonella y Shigella de 3 personas y la muerte de 2 en la localidad bonaerense de Berazategui.

“En La Rioja aún no hay reportes, pero no hay que confiarse. Sin dudas deben existir casos de salmonelosis, por mayonesa casera, productos con huevo o cárnicos, El tema es que muchas de estas enfermedades no se denuncian”, afirmó Giovanini en declaraciones periodísticas.

El especialista explicó que la Salmonella “es una bacteria que puede estar alojada en el intestino del animal, en este caso de la vaca, y puede colonizar el intestino. De hecho, esa bacteria puede aparecer normalmente sin que eso implique algún riesgo, pero acá el problema es que la carnicería no respetó las normas higienes básicas”.

Giovanini agregó, en este sentido, que en el cuidado de los alimentos existen 5 claves que “son simples pero que no se cumplen y pueden llevar a la muerte de una persona”. Alimentos seguros, la higiene, la cocción completa de los alimentos, evitar la contaminación cruda cocido y la temperatura segura son las reglas básicas que debe conocer la población.

“Al no respetarse 3 de las 5 premisas y al consumir un producto con alta carga de salmonella y estar mal cocinado, una vez que llega al intestino del ser humano lo coloniza, luego se disemina en sangre y genera una infección que, si la persona tiene defensas bajas o no puede llevarlo a la muerte”, afirmó y resaltó que por ello es importante la cocción completa.

“La carnicería no respetó la higiene, ni los fríos de la carne e hizo que la salmonella prolifere. Tampoco respetó la cocción completa, porque la bacteria habría muerto con la temperatura”, indicó en el caso de Berazategui y recomendó, por ejemplo, no comprar la carne molida que se encuentre en una bandeja porque debe molerse en ese momento.

Además, precisó que las enfermedades de transmisión alimentaria “son una de las principales causas de muerte en el mundo, porque la gente no entiende la importancia que esto significa. Las prácticas alimentarias son tan malas que comer algo en la calle se torna completamente riesgoso”, aseguró.

El titular de Seguridad Alimentaria también recordó que al momento de cocinar alimentos, contar con dos tablas, una para los alimentos crudos y otra para los cocidos, mantener la higiene en la preparación, utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados, guardar la carne cruda en la heladera, colocarla en una fuente con un film o algún tipo de envoltorio que sirva de barrera para que no contamine otros alimentos y cocinar bien los alimentos.