La exdiputada nacional y especialista en temas previsionales, Mirta Tundis, se refirió este miércoles al debate por la creación de una nueva ley de moratoria previsional, que les permitiría a aquellas personas que no tienen 30 años de aportes acceder al derecho de jubilarse, y aseguró que la normativa actual, que venció en diciembre, "por más que se amplíe por decreto, no sirve".



De esta manera, la exlegisladora del Frente Renovador le respondió a la actual titular de la ANSES, Fernanda Raverta, quien aseguró este martes que, en caso de no conseguir el quórum para aprobar una nueva normativa, “están evaluando” realizar una prórroga por decreto.

“No es sencillo, pero lo estamos evaluando porque nuestra responsabilidad es pensar escenarios posibles para que suceda”, dijo Raverta, a la par que aclaró que "el camino es el parlamentario”.

En la actualidad, el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, y que ya cuenta con la media sanción del Senado, duerme en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que, sistemáticamente, la oposición no dio quórum para tratarla.

La respuesta de Mirta Tundis

En este contexto, Tundis señaló por AM750: “Hay gente con 25 años de aportes y que ha tenido que, por falta de oportunidad laboral o porque tuvo que trabajar en la informalidad, tirar todos sus años de aportes por la borda”.

“Que tengan que acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) me parece muy injusto. Lamentablemente, no son buenas las moratorias. Demuestra que mucha gente no pudo completar sus aportes. Pero bienvenida sea que se pueda dar respuesta a mucha gente”, agregó.

Sin embargo, para Tundis no debe hacerse de cualquier modo la moratoria: “La equidad tiene que ser para el hombre también. La moratoria que finalizó era solo para las mujeres. Pero no se puede dejar a los hombres de lado. Esta moratoria, por más de que la amplíen por decreto, no sirve”.

Luego, finalizó: “Sacar un DNU no sé hasta dónde va a funcionar. La ley tiene reformas importantes. Amplía el período, incorpora a los hombres, permite completar aportes en los últimos 5 años. Hay un montón de cambios y tiene que salir sí o sí por ley”.

Myriam Bregman: "Están elevando la edad jubilatoria de hecho"

También por AM750 la actual diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se refirió al tema y advirtió que, pese a que no esté ocurriendo, “lo que está pasando con la moratoria es algo que debería estar en en todos los medios de comunicación y en todos los debates políticos”.

“Desde diciembre, más de 1 millón de personas no se pueden jubilar en Argentina. Es un número que va a ir creciendo a medida que más personas, principalmente mujeres, cumplan los 60 años y no tengan todos los aportes”, se lamentó por Mediodía 750.

A lo que agregó: “Van a tener que esperar hasta los 65, es decir, están elevando la edad jubilatoria de hecho, para poder acceder a una PUAM. Que es un invento macrista en el que se cobra el 80 por ciento de una jubilación mínima. Es una rebaja de las jubilaciones y una manera de elevar la edad”.

(Informe de Emanuel Herrera para AM750)