Ozzy Osbourne, legendaria voz de Black Sabbath, anunció por redes sociales la cancelación de sus próximos recitales dando por finalizadas sus giras porque "ya no me siento físicamente capaz" de asumir ese trajín. "Esta es probablemente una de las decisiones más duras que he tenido que compartir con mis leales seguidores", confió el vocalista de heavy metal, de 74 años, que viene encadenando problemas de salud.

En su comunicación pública, Osbourne señaló: "Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento cibernético (HAL), mi cuerpo sigue estando débil". Y agregó: "He llegado a la conclusión de que no soy físicamente capaz de realizar las próximas fechas de la gira por Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios. Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fans me jode más de lo que se imaginan".



En el texto donde asume la triste decisión, el intérprete británico también apuntó: "Nunca pude imaginar que mis días de giras podrían acabar de esta manera. Mi equipo está tratando de encontrar la forma de que pueda interpretar sin tener que viajar de ciudad en ciudad, de país en país".