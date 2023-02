El gobierno provincial convocó para semana que viene a la dirigencia docente y de la administración pública para reabrir la discusión paritaria. El viernes en tanto será el turno de los trabajadores de la salud. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, remarcó que "Santa Fe apuesta a la negociación colectiva, reivindica el espacio de diálogo colectivo como el mejor ámbito para darle tratamiento a los derechos de los trabajadores públicos y a lo relativo al funcionamiento del Estado". En tanto el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso puso la vara alta antes de la convocatoria: “Ya no vamos a discutir de qué manera igualamos el índice inflacionario”, porque para el dirigente sindical “es el momento de que empecemos a recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Fue el propio Pusineri quien informó que el jueves 9, desde las 11, en Casa de Gobierno, se reunirá la mesa paritaria provincial que incluye a funcionarios y a los gremios UPCN y ATE. Por la tarde, desde las 18, en Trabajo será la primera reunión con los gremios docentes. Finalmente, el viernes 10 desde las 11 se reunirá la paritaria de salud.

Mientras tanto, la ministra de Educación Adriana Cantero convocó para el viernes a la paritaria docente para analizar temas pedagógicos, previa a la reunión del Consejo Federal de Educación.

Pusineri explicó que "en el marco de la negociación colectiva con los trabajadores y representantes de los gremios del sector público provincial y, además, cumpliendo lo acordado en la reunión paritaria del mes de diciembre, estamos anunciando la semana próxima el inicio de las negociaciones paritarias para las cuestiones salariales y de condiciones de trabajo para este año". El ministro destacó que "Santa Fe apuesta a la negociación colectiva, reinvindica el espacio de diálogo colectivo como el mejor ámbito para darle tratamiento a los derechos de los trabajadores públicos y a lo relativo al funcionamiento del Estado".

Además de las tres mesas paritarias, el gobierno señaló que estarán conversando con las empresas que negocian en el ámbito de la provincia para que vayan combinando las fechas de las reuniones paritarias con los gremios respectivos.

El gobierno citó a las mesas paritarias aunque todavía desde el gobierno nacional no se trazó una política salarial para el año. El ministerio de Trabajo buscó acordar con gremios testigos una pauta del 60% anual dejando abierta la revisión en caso de que la inflación supere ese dato. Es más, esta semana, el gobierno nacional terminó de cerrar la pauta salarial del año pasado y los primeros meses del corriente con ATE y UPCN.

Tampoco para la fecha de reunión paritaria estará definida la paritaria nacional docente que actúa como base para las diferentes provincias.

En la previa del encuentro el secretario general de Amsafe planteó los lineamientos con los que el sector se sentará a la mesa de discusión. En ese sentido, el dirigente afirmó que los grandes “ejes” que guiarán el debate serán “las condiciones de trabajo y el salario” y afirmó que la paritaria nacional será “una referencia” para la negociación provincial.

“La paritaria nacional es una referencia y en base a eso discutir la paritaria en la provincia de Santa Fe. No podemos aceptar ninguna propuesta por debajo de la nacional”, sostuvo.

Pero más allá de números y porcentajes, Alonso anticipó que “ya no vamos a discutir de qué manera igualamos el índice inflacionario”, porque para el dirigente sindical “es el momento de que empecemos a recuperar el poder adquisitivo del salario”.

“Esperamos que sea una discusión en un marco económico que permita pensar con previsibilidad. Estamos muy preocupados por los índices inflacionarios que nos llevaron a discusiones paritarias muy cortas”, agregó.

Por otra parte, consideró que “hay que avanzar con las condiciones laborales y edilicias para mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje”.

“Esperamos que el mes de febrero nos encuentre discutiendo, planteando todos los temas y con la voluntad del gobierno de presentar una propuesta que vaya en línea con los intereses de las trabajadoras y trabajadores de la educación”, concluyó.

El último encuentro entre los gremios y la provincia tuvo lugar en diciembre, cuando fue aceptada la propuesta salarial del 25% de aumento para ese mes y otro 5% para enero, alcanzando una suba final del 108% para el sector, sumando fondos provenientes de la Nación. Allí, además, se firmó el compromiso de convocatoria para el mes de febrero, aunque sin una fecha concreta.

Mientras, los trabajadores de la educación deben volver progresivamente a las escuelas desde el próximo 6 de febrero para comenzar las instancias de acompañamiento pedagógico y recuperación de aprendizajes de los alumnos que lo requieran.

Por su parte, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, indicó que “el salario no puede estar por debajo de la inflación” y más aún “tenemos que recuperar salario”. El representante de los trabajadores estatales reconoció que durante años se perdió poder adquisitivo, “lo empezamos a recuperar, pero no es suficiente”. Respecto de la reunión convocada para el jueves 9 indicó que “lo ideal sería ponernos de acuerdo para llegar a marzo con una política salarial acordada. No queremos correr por atrás de la inflación”.