El escenario se duplica y convierte en lugar de encuentro plural, con una propuesta musical tan variada como notable, y la intención de crecer en el tiempo. Con organización de la Municipalidad de Rosario, el Festival Anfi Rosario FARo. Pura producción musical local comienza hoy y se prolonga hasta el domingo (ver detalle más adelante), con escenarios repartidos en Parque Urquiza y el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

“Nos debíamos esta actividad, en el Anfiteatro y con una programación enteramente local, abierto y gratuito para todos los rosarinos y las rosarinas; y con una propuesta que es festivalera, porque son tres días con tres géneros distintos, dos escenarios, con una cantidad de artistas en escena que es fabulosa. Además, sumamos feria y food trucks; es un evento muy importante, que los rosarinos se merecen”, describe el director de Producción Estratégica, Federico Fernández Salafia, a Rosario/12. Ariel Giannuzzi –coordinador y programador del Galpón 11– agrega: “Lo que se buscaba era lograr algo que tuviera sentido, que no fuera sólo programático, sino que tuviera una construcción; para que el evento se transforme en un espacio, en una historia. En una ciudad a la que tal vez le faltan festivales o referencias que puedan proyectar hacia afuera la producción local, que es muchísima, quizás demasiada para el público interno, ¿de qué manera podíamos acompañar? Trabajando en la formación de públicos, exponiendo y potenciando lo que se produjo; por eso le pusimos FARo, porque es una forma de referenciar, para tener una idea de dónde se está parado; y por otro lado para proyectar, lanzar una señal hacia afuera, que tenga que ver con otros públicos, que no son de aquí o no están acostumbrados a este circuito”.

Según Fernández Salafia, “queremos instalarlo, por eso el nombre elegido, que me parece nos va a fijar una dirección y obligar de alguna manera a poder responder a la demanda de que haya más participación de artistas locales; aun cuando en el Anfiteatro se viene desarrollando mucha actividad en los últimos años y ha crecido muchísimo. Estamos por inaugurar una plataforma para discapacitados motrices, que hará del Anfiteatro un lugar más accesible. Tengo la ilusión de poder hacer otra fecha en marzo, con otros géneros, pero todavía no se puede adelantar, todo es muy prematuro”. “Desde el Galpón 11 y la Secretaría de Cultura en general –continúa Giannuzzi–, creemos que la música no es sólo el escenario, sino todo el mundo que se mueve alrededor: fotógrafos, gente que escribe, edita discos y libros, creadores de indumentaria. Y me parece también que hay que aprender de las generaciones nuevas, que mezclan los lenguajes sin prurito, para disfrutar de la cumbia, el free style o el rock, en un mismo escenario y sin rótulos”.

Con apertura de ferias y locales gastronómicos a las 19, el programa diario de FARo es el siguiente: hoy a las 20 se presentarán Roberta Bang. Homenaje al blues internacional y Reversión. Homenaje a Soda Stéreo (en Escenario Parque); a las 21, el Escenario Anfiteatro recibirá los espectáculos Cantora. Homenaje a Mercedes Sosa y Piano Bar. Homenaje a Charly García. El sábado a las 20, el Escenario Parque dará lugar a Rompete ese free (batallas free style con jurados y premios), Mutu, Tano; y a las 21, el Anfiteatro contará con Groovin’ Bohemia, Matilda, Budajipis, Cool Confusion, Amor Underground, Rompe Team. El domingo a partir de las 20, en Escenario Parque estarán La Pedro Pontes, y Latinos. Fusión Latinoamericana; y a las 21, el Anfiteatro hará lo propio con Jarana Paraná, Girda y los del Alba, Asociación Civil Academias de Cumbia, y Aclamado Amistad + Los Peñaloza.

“Está bueno que se hayan reactivado los eventos de este tipo, como nos tenía acostumbrados Rosario bajo las estrellas, algo que de alguna manera quedó un poco reducido por la pandemia. Y me parece buenísimo que se sostenga en este tipo de espacios con bandas locales, porque es un evento con muy buena producción y difusión, algo que para todas las bandas de Rosario significa una buena oportunidad”, comenta Checho Godoy, de Matilda.

Por su parte, Tiago Galíndez –de Piano Bar, tributo a Charly García– agrega: “También está bueno, en la medida que uno pueda, aportar y mostrar que Rosario es mucho más que humo y balas, que hay muchas cosas lindas que pasan, como músicos que se unen y comparten canciones, y en un espectáculo donde la gente se puede sentir tranquila, compartiendo música, algo que a todo el mundo le hace bien”. Nacho Molinos, de Matilda, concluye: “Es un buen momento de la escena musical y para mostrarla en un lugar de tanto prestigio como el Anfiteatro; no hay lugares grandes que se abran a las bandas locales, aun cuando están en un nivel que se bancan un escenario gigante. No lo digo por uno, sino por las bandas con las que compartimos la movida, por los colegas, y sobre todo por los pibes jóvenes. Vamos a tocar con Groovin’ Bohemia y Budajipis, a quienes uno debiera ver siempre”.