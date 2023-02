Alejandro Apo: "Relatorxs es una plataforma a la que la gente responde gracias a la trayectoria de Víctor Hugo y nosotros que lo acompañamos para transmitir el fútbol. Y ahora con el agregado de estar en AM750. Hemos estado en varios lados y hemos dado buenas respuestas a las trasmisiones de fútbol con nuestro estilo. Nosotros creemos que la radio es imbatible y que siempre lucha desde un lugar complicado, ahora debido a la tecnología y a la vigencia de la televisión. Pero la radio es eterna, nosotros somos de radio; yo trabajo desde el año 1974 en medios radiales. Y la propuesta de Relatorxs es un grupo que transmite esa manera de relatar y comentar los partidos de fútbol. La gente deposita la confianza en nosotros. Y así lo ha hecho en la última Copa del Mundo acompañando a Víctor Hugo y a nosotros, y la verdad es que eso es una responsabilidad enorme. Las transmisiones radiales se mantienen siempre porque un relato como el de Víctor Hugo es como una especie de clásico. Más allá de toda la influencia que tiene la tele, nosotros sabemos que en radio siempre nos acompañan."



Viviana Vila: "La primera sensación importante es la continuidad y el crecimiento del proyecto Relatorxs, que nació hace unos años y que no dejó de fortalecerse como grupo humano y profesional. Que hayamos estado solo en la aplicación, en la 530, en Radio Nacional y ahora nos haya tomado la 750 lo único que hace es modificar para nosotros el dial por el cual vamos a salir los días que hagamos transmisiones. Nuestro trabajo es una continuidad con crecimiento. Porque estamos cada vez más sólidos, más armados y con la incorporación de más compañeros. Y tener a Víctor Hugo es un sello distintivo siempre. Porque es una jerarquía profesional y humana. Y eso para nosotros es un espejo en el que nos reflejamos en lo cotidiano, en las formas de comportarnos, de trabajar y de ser respetuosos con los oyentes.

Que Víctor Hugo esté liderando un equipo de amigos y compañeros de trabajo sostenido y que no haya bajado sus banderas en lo que piensa, siente y hace, y la coherencia que mantenemos entre lo privado y lo público para mí es el sello distintivo de Relatorxs. Después, lo masivo puede estar en la tele, pero nosotros estamos proponiendo esto que es alternativo y que tenés la posibilidad de tener la aplicación, contenido de YouTube y también la radio. Hace más de quince años Víctor Hugo me dio la posibilidad de comentar un partido de fútbol. Yo nunca lo había hecho y nunca una mujer había comentado en radio. Entonces, justamente estamos hablando de un tipo que ve antes la jugada. Todo lo que nos pasa a nosotras es producto de nuestra batalla. Nosotras tuvimos que esforzarnos para mostrar que podíamos estar (en una transmisión de fútbol), con lo cual cada paso que se da es un logro colectivo. Hay demasiadas deudas, pero es fantástico cómo está creciendo."

Alejandro Fabbri: "Con la 750 se van a cubrir casi todos los partidos porque van todos en diferentes horarios y seguramente habrá un espacio grande para programas de discusión e información. No somos una transmisión que viva pendiente de Boca y River como otras, la idea es hacerlo más democrático. En el periodismo de ahora hay una tendencia a hacernos creer que todos somos de Boca o de River, pero la verdad es que la mitad somos de otros equipos. Es casi una falta de respeto lo que hacen los canales de televisión con los demás clubes. Entonces, la idea es cubrir con mucha más amplitud y más elementos lo que le pasa a los otros equipos de primera división. La idea de Relatorxs es tratar de dar precisión con la información, las estadísticas y los datos. Y de hacer pie en la historia del fútbol. Después, hay una manera similar de mirar las cosas, no hay una sola voz. No es que Víctor Hugo dice una cosa y todos pensamos igual, pero en general hay una coincidencia sobre muchas cosas. Es una filosofía de trabajo, de no ser exageradamente condescendientes; si hay que denunciar, investigar o criticar, lo hacemos.

El futbol no es para nosotros un entretenimiento, sino que es un deporte profesional donde hay buenos y malos, honestos y deshonestos, y todo eso tenemos que marcarlo. Lo importante de la transmisión radial es que se puede desplegar un vocabulario muy distinto a lo que pasa en televisión. Hoy tenés relatores que repiten veinte veces el nombre de un jugador, no agregan un sustantivo, no opinan y tienen una carencia de análisis. Y en la radio se puede analizar. Yo no sé cuánta gente escucha hoy un partido a través de la radio; la plataforma está pensada más para los que no tienen acceso a la televisión, que no pueden pagar el pack de fútbol o no pueden ver el partido porque están trabajando o haciendo otra cosa. Entonces, ahí entra en juego la imaginación: todo lo que te transmite Víctor Hugo, Apo o Matías Canillán."