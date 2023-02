El director deportivo de San Lorenzo, Matías Caruzzo, avisó que "el club no va cambiar los términos y las condiciones ya acordadas" para firmar la renovación del contrato del defensor y capitán, Federico Gattoni, con quien se entrevistó luego de su reincorporación a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva.



Caruzzo aseguró que "todo lo que se había pactado entre el club, el jugador y su representante está para firmar", algo que espera concretar antes del fin de semana para "seguir disfrutando de Federico con la camiseta azulgrana". Por de pronto, el jugador no será tenido en cuenta para el partido del sábado a las 21.30 ante Lanús por la segunda fecha del campeonato de la Liga Profesional.



En caso no firmar, si bien no lo dijo expresamente, Gattoni sería enviado a entrenarse con la reserva hasta el final del contrato actual, el 30 de junio próximo. "Hay una decisión tomada que se la tendremos que comunicar oportunamente al jugador, pero nuestra intención es que firme la renovación", dijo.



Caruzzo dialogó esta mañana con el defensor central, quien pidió disculpas por la polémica generada en torno a la situación y solicitó que "se termine todo esto con su representante (Gustavo Lombilla)". Gattoni se reincorporó a las prácticas de San Lorenzo después de viajar por segunda vez en el año a Italia, en esta ocasión sin permiso del club, para finalizar los trámites de su ciudadanía europea.



"El jugador nos manifestó que no se quiere ir mal de San Lorenzo, pero el hincha merece saber que el club no va a cambiar los términos y las condiciones pautadas. Lo sabe Federico y su representante. Está todo dado para terminar de buena manera, es el jugador el que termina tomando siempre la decisión", apuntó Caruzzo. San Lorenzo espera que Gattoni firme el nuevo vínculo para asegurarse el derecho de negociación después del 30 de junio.

Las negociaciones entre el representante Lombilla y el club de Boedo comenzaron el año pasado sin haber llegado nunca a un acuerdo. Pero igualmente, el director técnico Rubén Darío Insúa lo incluyó como titular y le respetó la cinta de capitán en la victoria del sábado ante Arsenal, por la primera fecha de la Liga Profesional, cuando la postura de un sector de la dirigencia era separarlo del plantel hasta que firmara el contrato. "Yo pedí que no jugara el primer partido -aceptó Caruzzo-, pero charlé con Rubén y entendí sus razones para que lo hiciera. Finalmente respetamos su pedido porque Insúa también quiere lo mejor para el club" señaló el exdefensor y actual director deportivo sanlorencista.