La segunda fecha de Liga Profesional tendrá en el Coloso del Parque uno de los partidos más atractivos. Porque a las expectativas sostenidas por ver el Newell’s de Gabriel Heinze se le suma la visita de Vélez, un rival de máxima exigencia y buen debut en la temporada con goleada ante Gimnasia. La Lepra mostrará hoy al estreno de Jherson Mosquera en defensa, el debut del chico Lisandro Montenegro en el mediocampo y el paraguayo Jorge Recalde en ataque.

Newell’s se volvió de Vicente López, tras su empate con Platense, con algunas cuentas pendientes, principalmente en su rendimiento. El equipo se vio superado en casi todo el partido y el rival de esta noche tiene más pericia para jugar a la pelota. Heinze asumió la autocrítica del debut de la Lepra y se espera para esta noche algunas novedades en la formación, entre ellas el debut de dos refuerzos y un juvenil.

Porque en defensa tiene muchas chances de jugar el colombiano Mosquera en lugar del lesionado Armando Méndez. El suplente de Méndez fue Tomás Jacob pero el colombiano suma diez días de trabajo en Bella Vista, se lo vio en buena forma física y por eso es probable su presentación esta noche con la rojinegra. Newell's trajo a Mosquera para que sea el lateral derecho titular del equipo. En el mediocampo hubo dos rendimientos bajos ante Platense: Genaro Rossi y Guillermo Balzi. Y quienes asoman para quedarse con esos puestos son el chico Montenegro, de 19 años, con características de volante de marca, y Recalde en ataque para sumarse a la ofensiva con Francisco González y Ramiro Sordo. El paraguayo llega con buenos antecedenetes en sus últimas temporadas en Olimpia de Paraguay y su contratación genera expectativas en el cuerpo técnico. Vélez, por su parte, viene de una clara victoria ante Gimnasia y Esgrima y esta noche el equipo de Liniers mostrará la misma formación de la semana pasada.

Las boleterías del Coloso venderán entradas desde las 13. Para no socios el acceso más económico es un lugar en la Tribuna Oficial por cuatro mil pesos y una platea a partir de los 5100 pesos. Mientras que para los socios con cuota de enero paga el ingreso a la Tribuna Oficial costará 1500 pesos y una platea a partir de los 2600. No se venderán generales no socios.

Newell's: Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ditta, Pittón; Gómez, Sforza, Montenegro; Francisco González, Recalde, Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Vélez: Burián; Guidara, Gianetti, Brizuela, Ortega; Garayalde, Méndez, Florentín; Bou, Pratto, Janson. DT: Alexander Medina.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 20

TV: TNT Sports