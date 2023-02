Luego de romper el silencio el pasado lunes, Lionel Messi brindó una nueva entrevista en la que reveló más perlitas del Mundial de Qatar 2022, y contó sus sensaciones al coronarse campeón del mundo con la Selección Argentina. “Estaba seguro de que Dios me iba a regalar un mundial”, aseguró el capitán de la Albiceleste.



"Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué, pero lo sentía muy fuerte. Y el momento que eligió fue el mejor. Terminar así, es grandeza”, expresó Leo en una entrevista con Olé.

A más de un mes de la épica final, el astro rosarino contó que guarda objetos de ese día, como los botines y la camiseta, y que "hasta el día de hoy es un momento muy emocionante”. Incluso, reconoció que “ya habiendo pasado un tiempo, verlo me emociona aún más. Veo muchos videos hasta el día de hoy".

"Fue increíble todo el Mundial, más allá de lo personal. Cómo lo viví, cómo lo disfruté... Lo estaba viviendo de otra manera, disfrutando mucho más, como en la Copa América. Estaba muy relajado, tranquilo, confiado en nosotros. Se iban dando las cosas prácticamente sin querer. Estábamos tan bien que las cosas venían solas", recordó.

Consultado respecto al “tímido” recibimiento que le organizó su actual club, el París Saint-Germain (PSG), Leo le restó importancia y aseguró que “a mí me da vergüenza ser el centro y que me traten de esa manera. Pero bueno, fue lindo tener el reconocimiento de toda la gente que trabaja ahí y con mis compañeros".

Asimismo, comentó que mantiene una buena relación con el francés Mbappé y que hablaron muy “por encima” del partido. “Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final, porque yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo, y no quería saber nada en ese momento. Por eso tampoco quiero hablar del tema. Ningún problema con Kylian, todo lo contrario".

Además, el capitán argentino también se refirió a la renovación de Lionel Scaloni, como DT del conjunto nacional, y aseguró: "Ojalá termine de firmar y siga”. “Viene demostrando que es una persona muy importante para la Selección y este grupo viene creciendo con él. Además, son gente joven y seguir con este proceso sería espectacular”, agregó Leo, aunque reconoció que “es una decisión de él”, y “sea cual sea, es entendible”, sumó.

Y subrayó: “No hablé con él después del Mundial. Sí antes y durante, mucho. Después, vacaciones y cada uno en la suya. Pero decida lo que decida, va a estar bien. Ojalá decida continuar, va a ser lo mejor".

Finalmente, Messi no le cerró la puerta a la posibilidad de estar en el próximo mundial, en 2026: “Siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", aseguró entre risas.

Y cerró: "Pero ya te digo... No me adelanto en nada. Es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo, es difícil. Depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años. Voy a ver para dónde voy. Depende de muchas cosas".